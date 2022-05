Guerre en Ukraine : les Pays baltes cessent d’acheter de l’électricité russe

C'est une nouvelle sanction internationale, conséquence de la guerre en Ukraine : depuis ce dimanche 22 mai, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie n'achètent plus du tout d'électricité aux Russes.

Moscou vient de perdre un précieux marché. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, plusieurs sanctions internationales ont été appliquées, tout comme cette dernière, prise dimanche 22 mai : l'exportateur d'électricité russe InterRAO a perdu son droit de vendre aux pays baltes. Souhaitant gagner leur indépendance par rapport à Moscou, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie ont en effet pris cette décision drastique.

Le ministre lituanien de l'Energie, Dainius Kreivys, déclarait d'ailleurs ce dimanche à l'AFP : «Il s'agit d'une étape importante sur notre chemin vers l'indépendance énergétique».

Un combat de longue date

Cela fait plusieurs années que les pays baltes cherchent à s'affranchir de la Russie concernant leur consommation d'énergie. Ce faisant, ils ont ainsi augmenté leur production d'électricité en interne et créé des interconnexions avec la Scandinavie et d'autres pays voisins. En conséquence, les importations d'électricité de la Russie vers la Lettonie et la Lituanie, qui s'élevaient auparavant à 1.300 mégawattheures par an, ont chuté à 300 mégawattheures l'année dernière et sont désormais totalement arrêtées.

Pour rappel, la Russie avait pris la décision, le mois dernier, de couper ses livraisons d'électricité vers la Finlande, cette dernière voulant rejoindre l'OTAN. De lourdes pertes sont à prévoir pour la Russie. Vladimir Poutine affirme pourtant une grande résistance de l'économie russe face aux «défis extérieurs».