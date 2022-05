Pénurie de lait pour bébé aux Etats-Unis : 31 tonnes de lait sont arrivées d'Allemagne

Alors que la pénurie de lait infantile se fait ressentir aux Etats-Unis depuis plusieurs mois, un avion allemand comportant 31 tonnes de boites de ce produit a atterri sur le sol américain.

Un premier pas pour résoudre une grave crise. Alors que les Etats-Unis font face à une pénurie de lait infantile, dans l'Indiana, un avion en provenance de Ramstein (Allemagne) s'est posé ce dimanche avec à son bord, 132 palettes de lait maternisé de la marque Nestlé.

Joe Biden a précisé dimanche soir sur Twitter qu'une deuxième livraison était en route : «Nous avons obtenu un deuxième vol pour transporter les préparations spéciales pour nourrissons de Nestlé en Pennsylvanie».

I have an update on Operation Fly Formula. We have secured a second flight to transport Nestlé specialty infant formula to Pennsylvania.





The flight and trucking will take place in the coming days, and I will continue to keep you updated.

— President Biden (@POTUS) May 22, 2022