Fusillade dans une école primaire au Texas : 14 enfants et un enseignant tués

L'effroi aux Etats-Unis. 15 personnes, 14 enfants et un enseignant, sont morts lors d'une fusillade dans une école primaire d'Uvalde (Texas).

Le tireur présumé est mort, vraisemblablement touché par des tirs de policiers. Selon le gouverneur du Texas Greg Abbott, le tueur serait un homme de 18 ans originaire d'Uvalde et qui aurait agi seul.

Toujours d'après Greg Abbott, il aurait tiré sur sa grand-mère avant de commettre son massacre.

Rapidement informé, le président américain Joe Biden a prévu de faire une déclaration dans la nuit.

