Guerre en Ukraine : en Crimée, des images-satellites montrent des navires russes charger des tonnes de céréales

Trois mois après le début de la guerre en Ukraine, la Russie compte désormais s’enrichir de produits alimentaires ukrainiens. Des images-satellites montreraient des navires russes charger des tonnes de céréales ukrainiennes volées.

Alors qu’elle poursuit son invasion de l’Ukraine, la Russie semble profiter de la situation dans ce pays pour intensifier le vol des céréales ukrainiennes, selon des images-satellites du port de Sébastopol, en Crimée.

Sur celles-ci, fournies par Maxar Technologies et datées des 19 et 21 mai, on voit deux navires russes, le Matros Pozynich et le Matros Koshka, accoster à côté des silos à grains et charger ce qui pourrait être des céréales, selon la chaîne américaine CNN.

Russia's theft of Ukrainian grain appears to be ramping up as it continues its war on the country, according to new satellite photos of the Crimean port of Sevastopol https://t.co/rTrTZg5f3l — CNN (@CNN) May 24, 2022

Les deux navires auraient ensuite quitté le port, comme l’indique le rapport citant le site de suivi des navires MarineTraffic.com. Le Matros Pozynich navigue en mer Egée et prétend se rendre à Beyrouth, tandis que le Matros Koshka se trouve toujours en mer Noire.

Il y a quelques semaines, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé le Kremlin de «voler progressivement des produits alimentaires ukrainiens et d’essayer de les vendre».

«La communauté mondiale doit aider l'Ukraine à débloquer les ports maritimes, sinon la crise énergétique sera suivie d'une crise alimentaire et de nombreux autres pays y seront confrontés», a déclaré le président ukrainien samedi 21 mai. «La Russie a bloqué presque tous les ports et toutes, pour ainsi dire, les possibilités maritimes d'exporter des denrées alimentaires - nos céréales, notre orge, notre tournesol, etc. Beaucoup de choses».

Même si la Crimée, région annexée par la Russie en 2014, produit elle-même des céréales, la quantité produite reste toutefois inférieure à celle récoltée dans les régions de Kherson et Zaporizhzhia qui sont, elles, riches en agriculture.

D’après le média américain, des responsables ukrainiens et des sources industrielles ont déclaré que les forces russes présentes dans les zones occupées auraient vidé plusieurs silos et auraient transporté les céréales par camion vers le sud.

Le Matros Pozynich aurait déjà volé des céréales

Au début du mois de mai, le Matros Pozynich aurait effectué une mission similaire. Le navire russe aurait été chargé de céréales puis aurait quitté la mer Noire en direction de la Méditerranée.

Au départ, le navire devait se rendre en Egypte avec sa cargaison, mais il aurait finalement été refoulé à Alexandrie après un avertissement des autorités ukrainiennes.

Il s’était également vu refuser l’entrée à Beyrouth et aurait finalement accosté à Lattaquié, en Syrie, un des pays soutiens de Vladimir Poutine.