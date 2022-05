Guerre en Ukraine : pourquoi la Russie n’a-t-elle toujours pas remporté la bataille du ciel ?

Trois mois après le début de l'offensive russe, l'espace aérien est toujours aussi contesté en Ukraine. Malgré sa supériorité numérique et technologique, l'armée de l'air russe rencontre de grandes difficultés. La maîtrise du ciel est pourtant primordiale pour prendre l'avantage sur l'adversaire.

forces en présence : avantage à la russie

Sur le papier, l'armée de l'air russe est très largement supérieure à celle de l'ennemi ukrainien. Les forces aérospatiales russes (VKS) engagent en Ukraine plusieurs centaines d'avions de chasse, une centaine de bombardiers stratégiques et plusieurs avions radars.

Face à cette armada, la flotte ukrainienne ne compte qu'une centaine d'avions de chasse. Les Etats-Unis ont dans un premier temps reconnu leur fournir des appareils avant de se rétracter par peur d'être considérés comme un cobelligérant par Moscou.

Les deux pays utilisent globalement les mêmes appareils, tous d'origine soviétique : des chasseurs Mig-29 et Soukhoï-27 pour les combats aériens, et des chasseurs-bombardiers Soukhoï-25 pour attaquer des cibles au sol. Seule la Russie détient des chasseurs Soukhoï-35, version plus performante des Soukhoï-27.

en Ukraine, l'aviation et la défense anti-aérienne toujours opérationnelles

Au premier jour de l'offensive, l’armée russe a bombardé un certain nombre de cibles militaires ukrainiennes comme des aérodromes ou des centres d'entraînement. «C'est une méthode classique dans les guerres occidentales qui consiste à détruire les capacités de défense de l'ennemi avant d’envoyer les troupes au sol», indique à CNEWS le général de corps aérien Bruno Clermont.

Problème : cette campagne aérienne a obtenu des résultats mitigés, une grande partie de l’aviation ukrainienne et des systèmes de défense anti-aérienne étant restée intacte.

Les appareils russes qui s’aventurent en territoire ukrainien encourent donc de nombreux risques. A haute et moyenne altitude, ils sont dans le viseur des S-300 et des Buk, des lance-missiles montés sur véhicule datant de l'époque soviétique. A basse altitude, ils risquent d'être abattus par des missiles Stinger, comme le montre la vidéo ci-dessous, partagée sur les réseaux sociaux par les forces ukrainiennes.

VIDEO: Footage circulating on telegram shows what is claimed to be the Ukrainian shoot down of a Russian helicopter this morning. pic.twitter.com/2AWQiySduh — Conflict News (@Conflicts) March 5, 2022

Fournis en nombre par les Etats-Unis, les Stinger sont des systèmes portatifs de défense aérienne (MANPADS) qui ont l’avantage de pouvoir être maniés à l'épaule par des troupes au sol. «La défense anti-aérienne ukrainienne est très mobile, ce qui la rend particulièrement difficile à anéantir», souligne le général Clermont.

Depuis le début de l'offensive, les Ukrainiens auraient abattu pas moins de 204 avions et 170 hélicoptères ennemis, selon les chiffres du ministère de la Défense ukrainien.

De son côté, l’aviation ukrainienne reste relativement discrète et affiche donc peu de pertes. Cantonnée à l’ouest du pays, elle effectue essentiellement des missions de dissuasion. «L’armée de l’air ukrainienne préserve ses forces et reste éloignée des combats. Elle n’effectue qu’une dizaine de sorties par jour», indique notre expert.

une armée de l'air russe mal préparée

Si l'armée de l'air russe a déjà opéré sur des théâtres de guerre comme la Syrie, elle n'a jamais été déployée sur un théâtre d'opération comme l'Ukraine, où le territoire à conquérir est vaste et la résistance locale acharnée. Le conflit révèle donc des failles importantes.

Les aviateurs russes manquent d'abord cruellement d’entraînement et d'expérience. «Les pilotes russes font à peine 100 heures de vol par an, contre 180 à 240 heures pour les pilotes occidentaux au sein de l'Otan», indique le général Clermont.

«Si la Russie a échoué à neutraliser les défenses ukrainiennes, c'est aussi par manque de renseignements et d'outils de planification performants. Mener une campagne aérienne dans un pays aussi vaste que l'Ukraine relève d'une gymnastique qui nécessite des techniques de pointe et un entraînement très spécifique», souligne l'expert militaire.

L’armée de l’air russe souffre par ailleurs des mêmes problèmes que l’armée de terre : un manque de coordination, des défaillances du commandement et un moral des soldats en berne.

Une armée pas si moderne ?

Missiles hypersoniques et thermobariques, «avion de l'apocalypse», arme nucléaire... Exposé à Moscou le 9-Mai dernier, l'arsenal militaire russe a de quoi effrayer. En réalité, il ne serait pas aussi moderne que Vladimir Poutine voudrait le faire croire.

VIDEO: Military vehicles head towards Red Square in Moscow, as Russia celebrates its 1945 victory over Nazi Germany with a show of military might.





Russia's army continues to battle Kyiv's forces in east Ukraine, where 60 people were killed Sunday in an airstrike on a school pic.twitter.com/HlUT7W4OZK — AFP News Agency (@AFP) May 9, 2022

Preuve en est l’utilisation massive par l'armée russe de bombes dites «non guidées», peu précises (environ 100 m) et donc peu efficaces. Pourquoi n'utilise-t-elle pas des bombes guidées, par laser ou par GPS, comme les Occidentaux ? Stock épuisé en Syrie, volonté d'en conserver pour la suite de la guerre ? «Les sanctions économiques coupent la Russie des composants électroniques nécessaires à leur fabrication», avance de son côté Bruno Clermont.

D'autre part, les équipements les plus sophistiqués ne seraient même pas sur le front. Vantés par le Kremlin, les avions furtifs Soukhoï-57 n'ont toujours pas été observés en Ukraine.

Plus surprenant, les aviateurs russes en seraient parfois contraints au système D. De simples récepteurs GPS ont par exemple été retrouvés scotchés dans des avions russes abattus par les Ukrainiens, si l'on en croit le ministre britannique de la Défense.

L’armée russe se révèle disparate, avec d'un côté une technologique de pointe et de l'autre du matériel hérité de l’époque soviétique. Entamée en 2008 après des années de sous-investissement, «la modernisation de l’outil militaire russe, bien réelle et accompagnée d’un vrai soutien budgétaire, n’a pu être que progressive et sélective», soulignait Isabelle Facon dans une tribune parue dans Le Monde.

Un potentiel sous-exploité

Mal préparée, confrontée à une féroce résistance ukrainienne, l'armée russe semble vouloir limiter les risques. «L'armée de l'air russe a fait environ 22.000 sorties en plus de 90 jours de guerre. A titre de comparaison, pendant la guerre du Golfe, la coalition internationale avait fait 100.000 sorties en 40 jours».

Bien souvent, l'Etat-major se contente d'utiliser les bombardiers stratégiques (Tupolev Tu-160, Tu-22 et Tu-95) pour tirer des missiles de très longue portée sans s'exposer aux défenses anti-aériennes ukrainiennes. Des frappes réalisées depuis la Crimée ou la Biélorussie qui ne remplacent pas celles d'une aviation de chasse, plus agile et plus précise.

«L'armée russe n'a pas su rentabiliser la puissance destructrice de son aviation. Elle fait beaucoup de dégâts mais a une efficacité relative dans ses buts militaires», résume Bruno Clermont.

Des conséquences sur le champs de bataille

Trois mois après le début de la guerre, le bilan militaire de l'armée russe est maigre. Après avoir échoué à prendre Kiev dans la première phase de l'offensive, Vladimir Poutine a concentré ses forces dans l'Est du pays. Mis à part la prise de quelques grandes villes comme Kherson ou Marioupol et l'occupation d'une grande partie du Donbass, les gains territoriaux sont faibles.

Si les troupes de Vladimir Poutine progressent aussi lentement, c'est en partie à cause des difficultés de l'armée de l'air russe. «Si l'aviation n'a pas préparé le champ de bataille, la force terrestre russe ne peut pas rentrer dans des défenses ukrainiennes affaiblies», explique Bruno Clermont.

Moins visible que les combats au sol, la guerre aérienne est décisive. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a bien compris et continue de réclamer des avions aux Occidentaux. Pour le général Clermont, «si les Russes avaient la suprématie aérienne, ils gagneraient la guerre en quinze jours».