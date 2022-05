Fusillade au Texas : le drame de Sandy Hook dans toutes les têtes

Ce mardi 24 mai, les Etats-Unis ont été touchés par une fusillade dans une école primaire au Texas. Au total, 19 enfants et deux adultes ont été abattus. Une tuerie qui rappelle le drame de l’école primaire Sandy Hook, le 14 décembre 2012, où 26 personnes, dont 20 enfants, ont été tuées.

Les Etats-Unis sont de nouveau endeuillés par une tuerie dans une école. Ce mardi 24 mai, au moins dix-neuf enfants et deux adultes ont été tués par un homme de 18 ans nommé Salvador Ramos lors d’une fusillade dans l'école primaire Robb d’Uvalde, au Texas.

D’après les premières informations, Salvador Ramos, qui est scolarisé dans un lycée de la ville, a d’abord tiré sur sa grand-mère avant de prendre la fuite. Il s’est ensuite précipité à l’intérieur de l’établissement et a ouvert le feu dans plusieurs classes de l’école.

Le scénario de ce massacre rappelle également la tuerie de Sandy Hook en 2012, une tragédie qui avait profondément marqué l'opinion publique en raison des nombreux enfants tués et de leur âge.

Le 14 décembre 2012, soit quelques jours avant Noël, vers 9h30, Adam Lanza, un déséquilibré de 20 ans, avait abattu sa mère puis s’était dirigé vers l’école primaire Sandy Hook, à Newtown, dans le Connecticut. Il avait ensuite ouvert le feu sur plusieurs élèves de l’école tuant 26 personnes, dont vingt enfants âgés de 6 et 7 ans, avant de se tirer une balle dans la tête.

Une centaine de coups de feu tirés

Selon des témoignages de parents et du personnel de l'école, une centaine de coups de feu avaient été tirés et la directrice de l'école, Dawn Hochsprung, faisait partie des victimes.

Un élève d'environ 8 ans avait expliqué sur CNN qu'avec ses camarades ils avaient entendu des cris dans la matinée. «On nous a dit "trouvez un endroit sûr, et on s'est caché dans les placards du gymnase"», avait-il expliqué. «Puis la police a dit "on est en train d'évacuer, vite, vite". Nous avons alors couru jusqu'à la caserne de pompiers... Et nous sommes contents d'être vivants», avait ajouté le petit garçon.

A l’époque, lors de sa sortie télévisé, le président Barack Obama était très ému. Essuyant ses larmes et peinant à parler, il avait auparavant dénoncé un crime «haineux», soulignant que les victimes, de l'école de Sandy Hook à Newtown, étaient «en majorité âgées de 5 à 10 ans».