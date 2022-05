Fusillade dans une école primaire au Texas : 19 enfants et un enseignant tués

20 personnes, 19 enfants et un instituteur, ont été tuées lors d'une fusillade dans une école primaire d'Uvalde (Texas). Après ce nouveau drame, qui endeuille une fois encore les Etats-Unis, le président Joe Biden a appelé à un sursaut dans la régulation des armes.

Le tireur présumé est mort, vraisemblablement touché par des tirs de policiers. Selon le gouverneur du Texas Greg Abbott, le tueur a été identifié comme étant Salvador Ramos, un adolescent de 18 ans, originaire d'Uvalde et qui aurait agi seul. Ce dernier portait au moins un fusil et une tenue paramilitaire, selon les détails de CNN.

JUST IN: Gov. Greg Abbott gives an update on the school shooting in Uvalde. INFO: https://t.co/rhVwftZh2Y pic.twitter.com/4JSRU5FQlR

— CBS Austin (@cbsaustin) May 24, 2022