«Les écoles sont mortes de peur» : la poétesse Amanda Gorman réagit à la fusillade au Texas

Les réactions se multiplient après la fusillade qui a coûté la vie à au moins 21 personnes, dont 19 enfants, mardi 24 mai au Texas. La poétesse Amanda Gorman s'est notamment exprimée, au travers d'un poème.

La poésie contre les balles. En réaction à la fusillade qui a coûté la vie à au moins 19 enfants et deux enseignants, mardi 24 mai à Uvalde (Etats-Unis), la poétesse Amanda Gorman a exprimé son choc au travers de son art.

Révélée au grand public lors de sa performance pour l'investiture présidentielle de Joe Biden, la jeune femme âgée de 24 ans écrit (traduction libre en français) que «les écoles sont mortes de peur». Elle déplore une «éducation sous les pupitres, abaissée par les balles» et se demande si les enfants américains pourront simplement «vivre».

Schools scared to death.



The truth is, one education under desks,



Stooped low from bullets;



That plunge when we ask



Where our children



Shall live



& how



& if

— Amanda Gorman (@TheAmandaGorman) May 24, 2022