Fusillade au Texas : le mari d'une enseignante tuée meurt d'une crise cardiaque

Deux jours après la fusillade qui a fait 21 victimes dans une école du Texas, le mari d'une des enseignantes tuées est lui aussi décédé. Joe et Irma Garcia étaient mariés depuis 24 ans.

La douleur était trop grande pour Joe Garcia. Marié à Irma Garcia, l'une des enseignantes tuées dans la fusillade de l'école d'Uvalde au Texas, il est décédé ce jeudi 26 mai, soit deux jours après son épouse. Les médias américains évoquent «une crise cardiaque».

Le décès de Joe Garcia a été confirmé par la famille via la cagnotte en ligne ouverte après la fusillade, afin d'aider les proches de l'enseignante tuée. Ce jeudi, la page a été mise à jour par Debra Austin, qui se présente comme la cousine d'Irma Garcia.

Hero teacher Irma Garcia's husband dies of heart attack 2 days after Texas school shooting https://t.co/EaDHzOht8E pic.twitter.com/5cCnAoFdXR — New York Post (@nypost) May 26, 2022

«Je suis également dévastée d'annoncer que le mari d'Irma, Joe, est décédé tragiquement ce matin [...] à la suite d'une urgence médicale. Veuillez garder notre famille dans vos pensées et vos prières. Je crois vraiment que Joe est mort d'un coeur brisé et que perdre l'amour de sa vie de plus de 30 ans était trop lourd à supporter», écrit-elle.

Joe Garcia avait appris la mort de sa femme deux jours plus tôt, dans la fusillade qui a coûté la vie à 21 personnes, dont 19 enfants, au Texas. Mardi 24 mai, un tireur âgé de 18 ans a fait irruption dans l'école primaire d'Uvalde et a visé les élèves comme les enseignants. Selon Debra Austin, Irma Garcia est «morte en tentant de protéger» les enfants.

D'après les informations du Dallas Morning News, les époux Garcia s'étaient rencontrés au lycée. Mariés depuis vingt-quatre ans, ils laissent derrière eux quatre enfants.