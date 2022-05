Guerre en Ukraine : les soldats ukrainiens reçoivent des canons Caesar et remercient la France dans une vidéo

Une douzaine de canons Caesar ont été livrés par la France à l’armée de l’Ukraine. Les soldats ukrainiens ont posté ce mercredi une vidéo pour dire merci à Paris.

Le 23 mai, la France a livré des canons Caesar à l’Ukraine pour se défendre de l’invasion russe. Les forces ukrainiennes ont posté une vidéo ce mercredi afin de remercier la France pour l'envoi de l'obusier.

#Ukraine : HQ Video of the French CAESAR 155mm self-propelled howitzer in the hands of the Ukrainian Army. 12 of these systems should now be in use. pic.twitter.com/t92u7rUBbl

Sur la séquence d’environ une minute, les soldats ukrainiens utilisent ce canon de 155 mm, moderne, précis et monté sur camion.

La vidéo vante les qualités de l’arme française et offre la possibilité de voir un tir.

L'atout du Caesar, selon ses concepteurs, est sa précision. «De l'ordre d'un demi-terrain de football pour un obus non guidé» à 40 kilomètres, avait confié à l’AFP Laurent Monzauge, directeur du site fabricant Nexter à Bourges (centre).

A la fin du montage, les forces ukrainiennes remercient la France pour l’envoi des canons.

Des artilleurs ukrainiens ont été formés à Draguignan (Var) pour utiliser au mieux le canon Caesar, a ajouté Ouest France.

Mercredi, le compte Twitter de la Défense de l’Ukraine avait publié des photos de quelques obusiers français.

NATO-style artillery depot of the #UAarmy enlarged: CAESARs from are already on the battlefields.



It helps to resist, but to liberate our land from the barbarians we need M270 and HIMARS. pic.twitter.com/ScAjZzTODK

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 25, 2022