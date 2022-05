Un foyer de peste porcine africaine détecté en Allemagne, non loin de la frontière française

Un foyer de peste porcine africaine a été détecté dans un élevage de porcs en Allemagne, à Forchheim am Kaiserstuh, situé à seulement six kilomètres de la frontière avec la France.

Vers une circulation de peste porcine en France ? Un élevage de 35 porcs en Allemagne a été touché par cette maladie, à Forchheim am Kaiserstuh, ville située à six kilomètres de la frontière française. Tous les animaux ont été abattus pour contenir la propagation de la maladie.

«Aucun cas n’a été identifié à ce stade au sein de la faune sauvage dans la zone alentour», a précisé le ministère français de l’Agriculture, qui lancera une cellule de crise «la semaine prochaine» avec «l’ensemble des professionnels et services de l’Etat».

Il s’agit du premier foyer découvert «à la frontière occidentale de l’Allemagne (...) de l’autre côté du Rhin». La peste porcine circule cependant déjà en Europe, des cas ayant été recensés depuis le début de l’année dans le nord de l’Italie, dans la région du Piémont. Un plan d'urgence pour endiguer le virus a également été lancé dans la région de Rome, qui compte huit cas depuis le début de l'année.

La peste porcine est une maladie due à un virus qui touche les porcs domestiques et les sangliers, mais qui ne peut pas se transmettre aux hommes. Le virus ne se transmet qu’entre animaux, mais il peut survivre plus de deux mois dans les viandes et les charcuteries issues des animaux infectés.

«Son introduction en France pourrait avoir des conséquences socio-économiques et sanitaires graves pour les filières professionnelles concernées», a indiqué le ministère de l’Agriculture.