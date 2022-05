Sénégal : 11 bébés meurent dans l’incendie d’un hôpital

Onze nouveau-nés sont morts mercredi dans l’incendie d’un hôpital inauguré récemment, à Tivaouane, dans l’ouest du Sénégal. Le président Macky Sall a exprimé sa tristesse sa consternation.

Une tragédie. Un incendie survenu dans le service de néonatalogie de l’hôpital public de Tivaouane, dans l’ouest du Sénégal, a provoqué les décès de onze nourrissons, mercredi.

L’hôpital avait été inauguré récemment et, selon les informations du maire de la commune, Demba Diop, un court-circuit serait à l’origine du départ de feu. L’incendie s’est ensuite «propagé très vite».

Le drame a suscité une vive émotion dans le pays. En témoigne, l’intervention du président Macky Sall, qui a fait part de sa tristesse sur les réseaux sociaux.

«Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveau-nés, dans l'incendie survenu au service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. A leurs mamans et à leurs familles, j'exprime ma profonde compassion», a-t-il ainsi écrit sur Twitter.

Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l'incendie survenu au service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.



A leurs mamans et et à leurs familles, j'exprime ma profonde compassion.

— Macky Sall (@Macky_Sall) May 25, 2022