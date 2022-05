Toronto : un homme armé à proximité d'une école provoque la panique, le suspect est abattu par la police

Un homme armé d'un fusil et circulant à proximité d'une école a provoqué la panique ce jeudi 26 mai à Toronto, deux jours après la tuerie perpétrée dans une école primaire du Texas aux Etats-Unis, qui a fait 21 victimes, dont 19 enfants.

Deux jours à peine après la fusillade dans une école élementaire du Texas, la police canadienne a abattu jeudi un homme armé qui se dirigeait vers une école de Toronto.

Alertées par des témoins ayant aperçu un homme armé dans un quartier de l'est de la métropole canadienne, les autorités ont confiné les écoles alentours avant l'intervention de la police.

«La police a été confrontée à cet individu», a déclaré James Ramer, le chef de police de la ville, lors d'une conférence de presse sans donner plus de détails, précisant toutefois que le suspect était «décédé».

