Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron et Olaf Scholz dressent une liste de demandes à Vladimir Poutine

Après plusieurs jours de silence, le président de la République Emmanuel Macron et le Chancelier allemand Olaf Scholz ont renoué le contact avec Vladimir Poutine. Lors d'un entretien de 80 minutes, plusieurs requêtes ont été formulées dans le but d'instaurer un cessez-le-feu en Ukraine.

L’élection présidentielle terminée, Emmanuel Macron a pu reprendre la communication avec Vladimir Poutine. Si le président russe continue son invasion en Ukraine, l’Union européenne souhaite rester active dans sa lutte pour tenter d'infléchir le cours des événéments. L'actuel président du Conseil de l'Union européenne et le chancelier allemand Olaf Scholz ont repris le contact ce samedi avec le dirigeant russe, et ont avancé plusieurs demandes, pendant près d'une heure et demie.

Un renouvellement du cessez-le-feu

Le Chancelier allemand et le président de la République ont renouvelé leur demande d’un cessez-le-feu immédiat. Ils ont également invité Vladimir Poutine à entamer des négociations «directes sérieuses» avec Volodymyr Zelensky, dans le but de trouver une solution diplomatique afin de régler le conflit. Ils ont par ailleurs «insisté sur un cessez-le-feu immédiat et un retrait des troupes russes», indique un communiqué de la chancellerie allemande.

La libération de soldats

Une autre demande a été soumise concernant les forces armées ukrainiennes. Toujours selon la chancellerie, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont «pris note positivement de l'engagement du président russe de traiter les combattants capturés conformément au droit international humanitaire, en particulier aux conventions de Genève, et de garantir un accès sans entrave au Comité international de la Croix-Rouge». Ils ont toutefois exigé la libération de 2500 défenseurs ukrainiens de l'aciérie d’Azovstal à Marioupol, faits prisonniers par l’armée russe depuis le début de la guerre.

Éviter une crise alimentaire mondiale

Ils ont également insisté sur l’impérative levée du blocus de la ville d’Odessa pour permettre l’exportation de céréales ukrainiennes par la mer Noire. Une requête d’urgence pour éviter une crise alimentaire mondiale. Emmanuel Macron et Olaf Scholz disent également avoir pris note de la promesse de Vladimir Poutine concernant la mise en circulation de navires au port pour l’exportation de céréales. «Le président Poutine a assuré vouloir permettre l'exportation de céréales depuis l'Ukraine, notamment par voie maritime», a expliqué la chancellerie allemande dans son communiqué.