Jubilé de la Reine : Découvrez le programme complet des festivités organisées pour les 70 ans de règne d’Elizabeth II

Du 2 au 5 juin 2022, l'Angleterre célébrera les 70 ans de règne de sa reine. L’événement est d'autant plus important pour le royaume qu'Elizabeth II détient le record de longévité sur le trône britannique.

La fête promet d’être grandiose. Le Royaume-Uni organise du 2 au 5 juin le jubilé de platine d'Elizabeth II. Un rendez-vous unique et très attendu, qui entend célébrer les 70 ans de règne de la reine d'Angleterre.

«La Reine est le premier monarque britannique à célébrer un Jubilé de Platine, après avoir accédé au trône le 6 février 1952, à l'âge de 25 ans», a rappelé dans un tweet Buckingham Palace. A quelques jours de l'événement, le programme de ce long week-end a été dévoilé sur le site officiel de la famille royale d'Angleterre. Buckingham Palace a prévu quatre jours - dont deux fériés pour l'occasion. Si Londres sera le centre névralgique, au total, ce sont plus de 200.000 événements qui sont prévus.

Over the next 70 days, as we countdown to the #PlatinumJubilee Central Weekend, we’ll be sharing an image a day of The Queen – each representing a year of Her Majesty’s 70-year long reign.





Follow along our #70for70 countdown — The Royal Family (@RoyalFamily) March 24, 2022

Entourée des siens - et même de la petite Lilibet qui viendra la voir pour la première fois à Londres, la monarque âgée de 96 ans assistera à quelques-uns des rendez-vous si toutefois sa condition physique, diminuée ces derniers temps, le permet.

As well as these national events in London, community activities will be taking place across the UK.





Visit the @DCMS interactive map to find out what’s happening near you: https://t.co/LmcF8n7esd — The Royal Family (@RoyalFamily) May 26, 2022

Jeudi 2 juin

Hommage fastueux, la cérémonie du «Salut aux couleurs» («Trooping the Colour») marquera officiellement l'anniversaire d'Elizabeth II (née certes en avril, mais la douceur des températures de juin est plus propice à profiter de la fête en extérieur).

Plus de 1.500 soldats et musiciens de l'armée britannique défileront lors de cette parade militaire avec chevaux née il y a deux siècles.

Très attendue, la traditionnelle apparition de la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham pour saluer la foule sera le point d’orgue de la journée. Viendra ensuite l’heure d’admirer le défilé aérien de la Royal Air Force.

A noter que, ni le prince Harry et Meghan Markle qui se sont affranchis des obligations royales en s'exilant aux Etats-Unis, ni le prince Andrew, qui est quant à lui mêlé à des affaires d’agressions sexuelles, n’apparaîtront au côté de la souveraine lors ce traditionnel salut depuis le balcon.

«Après mûre réflexion, la reine a décidé que la traditionnelle apparition au balcon pour le Salut aux couleurs (Trooping the Colour) le jeudi 2 juin sera cette année limitée à Sa Majesté et aux membres de la famille royale qui effectuent des engagements publics officiels au nom de la reine», a en effet indiqué un porte-parole du palais.

En hommage à sa Majesté, plus de 2.800 signaux lumineux – comme autant de symboles «d’unité entre les villes, les frontières, les pays et les continents», seront allumés au palais et dans tout le Royaume-Uni, y compris en haut des quatre plus hauts sommets du pays, ainsi que dans les îles anglo-normandes, l'île de Man et les territoires britanniques d'outre-mer, est-il annoncé.

54 capitales du Commonwealth sur les cinq continents, des Tonga et Samoa dans le Pacifique Sud au Belize dans les Caraïbes, se prêteront à ce balai lumineux. Neuf ponts enjambant la Tamise à Londres seront également illuminés, tout comme l'emblématique BT Tower dans la capitale, ainsi que plusieurs cathédrales en Angleterre.

Vendredi 3 juin

Une messe d'action de grâce pour les 70 ans de règne d'Elizabeth II se tiendra à la cathédrale Saint-Paul de Londres, et à cette occasion sera sonnée la cloche du Grand Paul (Great Paul bell), ce qui se produit très rarement.

Cette cloche datant de 1882 est la plus grande cloche d'église du pays. Son mécanisme s'est cassé dans les années 1970 mais a été réparé l'an dernier. Elle n'a résonné que huit fois depuis.

Samedi 4 juin

Passionnée de courses hippiques, la reine devrait assister à la 243e édition du fameux derby d'Epsom, l’une des plus prestigieuses courses hippiques au monde.

Le soir, quelque 22.000 personnes - dont 5.000 «travailleurs-clés» pendant la pandémie - sont attendues pour assister à une grande fête au palais de Buckingham, la BBC Platinum Party. Parmi les têtes d'affiche les rockeurs de Queen + Adam Lambert, la légende de la Motown Diana Ross et l'incontournable star de la pop Elton John.

Alicia Keys, Nile Rodgers et le ténor italien Andrea Bocelli se produiront également sur les trois scènes de ce grand concert de deux heures et demi qui sera retransmis en direct en France sur Paris Première.

Dimanche 5 juin

Pour le «Big Lunch», tradition datant de 2009, des millions de personnes vont participer à des repas festifs en plein air partout dans le pays.

Plus de 600 déjeuners sont également prévus dans les pays du Commonwealth et le reste du monde, du Canada au Brésil, de la Nouvelle-Zélande au Japon et de l'Afrique du Sud à la Suisse.

Ce dernier jour de fête aura pour point d'orgue une grande parade festive dans le centre de Londres, qui se dirigera jusqu'au palais de Buckingham. Le Platinum Jubilee Pageant invitera notamment des enfants de tout le Royaume-Uni à jouer un rôle dans la procession de la «Rivière de l'espoir».

Formant une partie importante du Pageant, cette procession comprendra deux cents drapeaux de soie qui descendront le Mall, imitant une rivière en mouvement. Ces drapeaux porteront un message hautement symbolique puisqu’ils seront ornés de dessins figurant les espoirs des enfants pour les 70 prochaines années.

Musiciens, artistes, danseurs, comédiens : environ 10.000 personnes vont participer à un grand spectacle explorant la transformation de la société depuis l'accession de la reine au trône en 1952. Il s'achèvera avec l'interprétation de l'hymne national, «God Save the Queen», à l'extérieur du palais, dirigé par la star britannique de la pop, décrit comme «un trésor national», Ed Sheeran, qui s’est dit «très fier de faire partie des célébrations».

«C’est quelque chose d’unique. De toute notre histoire, nous n’avons jamais eu l’occasion de célébrer 70 ans de règne», a quant à lui déclaré à l'AFP Adrian Evans, le grand maître des cérémonies auxquelles il a souhaité faire participer tous les Britanniques.