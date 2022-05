États-Unis : au moins deux morts ce week-end dans trois nouvelles fusillades

Quelques jours seulement après la tuerie dans l’école d’Uvalde au Texas, au cours de laquelle 19 enfants et deux enseignantes ont été tués mardi dernier, les Etats-Unis ont vécu trois nouvelles fusillades tout au long du week-end.

Les jours se suivent et se ressemblent aux États-Unis. Trois nouvelles fusillades ont eu lieu cette fin de semaine. La première s'est déroulée en Géorgie, un jeune homme âgé de 18 ans a été la cible d’un tir mortel lors d’une fête de fin d’année. Un autre jeune de 15 ans a été grièvement blessé rapporte la police de la ville.

La deuxième a été recensée dans le Tennessee, dans le sud du pays également. Six personnes ont été blessées lors d’une fusillade sans faire de mort a rapporté CNN. Un des tireurs, qui a tenté de prendre la fuite, a pu être interpellé. Le maire de la ville a réagi en promettant une sanction sévère.

Un mort et sept blessés à Oklahoma

A ce terrible bilan, effectué en deux jours seulement, s'ajoute un troisième drame dans l’Oklahoma, où des tirs ont fait au moins un mort et sept blessés. Les faits se sont déroulés lors d’un festival à Taft.

Depuis le 1er janvier 2022, 213 fusillades de masse ont été perpétrées au sein du pays dont celle dans une école au Texas qui a causé la mort de 19 enfants et deux enseignantes. Le port d’arme qui continue à faire jaser divise de plus en plus la société américaine qui plaide pour une réglementation plus stricte.