Irlande : une ex-militaire condamnée à 15 mois de prison pour avoir rejoint Daesh

Une ancienne militaire irlandaise de 40 ans a été déclarée coupable d’appartenance à Daesh. Elle a été condamnée ce vendredi à 15 mois de prison.

De soldat à jihadiste. Reconnue coupable en début de semaine d'appartenance à une organisation terroriste, une ex-militaire irlandaise a été condamnée ce vendredi 22 juillet à quinze mois de prison. La justice irlandaise a estimé qu'elle avait rejoint et prêté allégeance à Daesh lorsqu'elle s'était rendue en Syrie en 2015 à 2019.

Irish woman Lisa Smith found guilty of IS membership arrives at court today for sentencing





