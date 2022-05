Une Suédoise de 103 ans bat le record du monde de saut en parachute

Une grand-mère suédoise de 103 ans a battu le record de la personne la plus âgée à réaliser un saut en parachute en tandem, ce dimanche 29 mai.

Plus qu’un record de longévité. Rut Larsson, une Suédoise de très exactement 103 ans et 259 jours, a battu ce dimanche le record de la personne la plus âgée à sauter en parachute. La grand-mère s’est rendue dans un aérodrome de Motala, situé à plus de 200 kilomètres au sud-ouest de Stockholm, où un représentant du livre Guinness des Records était présent.

Après avoir enfilé sa tenue, la grand-mère est montée à bord d’un petit avion accompagné d’un moniteur de saut, avec qui elle a réalisé sa chute en tandem. Le duo a atterri en douceur, tandis que des assistants se sont précipités sur elle avec son déambulateur pour l'aider à se relever.

«C'était merveilleux de faire cela, j'y pensais depuis longtemps», a déclaré Rut Larsson à l'agence de presse suédoise TT, ajoutant : «Tout s'est passé comme prévu». Elle a expliqué qu'elle aimait «le fait de glisser lentement vers le bas depuis le haut, je pense que c'est agréable».

Rut Larsson a ainsi battu le précédent record, détenu par une personne de 103 ans et 181 jours.