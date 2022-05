Covid-19 en Chine : Shanghai assouplit son confinement

Totalement confiné depuis début avril, Shanghai a choisi de lever le confinement strict et de nombreuses restrictions à compter du mercredi 1er juin à minuit (16H00 GMT mardi) en raison d’une nette baisse des contaminations dans la ville ces derniers jours.

Un retour progressif à la normale dans la ville la plus peuplée de Chine. Grâce à une chute des contaminations au Covid-19, Shanghai, ville aux 25 millions d’habitants, a décidé d’alléger les mesures sanitaires dès ce mercredi 1er juin à minuit (16H00 GMT mardi).

Dans les faits, les véhicules privés pourront circuler à nouveau, de même que les transports publics. La population locale aura accès de son côté aux zones à faible risque dans les rues de Shanghai, selon une annonce faite par la municipalité sur WeChat. Certains centres commerciaux, comme le Plaza 66, ont déjà rouvert leurs portes depuis ce dimanche.

Le test PCR requis pour circuler dans les transports en commun ou les lieux publics devra être effectué dans un délai de soixante-douze heures, contre quarante-huit heures auparavant avec le regain épidémique de coronavirus.

Une aide financière pour les particuliers et les entreprises

Afin de faciliter le retour à une vie normale pour les habitants, les autorités locales ont aussi mis en place des mesures spécifiques comme la réduction des taxes sur les achats de voitures ou encore une accélération des procédures d’approbation de projets immobiliers.

Dans la même lignée, les autorités de la mégalopole ont demandé aux banques de renouveler les prêts accordés aux petites et moyennes entreprises (PME) pour un total de 100 milliards de yuans, soit 14 milliards d’euros.

«Nous soutiendrons et organiserons pleinement la reprise du travail et de la production des entreprises dans divers secteurs et domaines. La situation épidémique actuelle dans la ville continue de se stabiliser et de s'améliorer», a expliqué le vice-maire de Shanghai Wu Qing devant la presse, ajoutant que les restrictions «déraisonnables» sur les entreprises seraient levées.

Les lycéens puis les collégiens de retour en classe

A l’approche de l’examen d’entrée à l’université, concernant 50.000 étudiants et reporté d’un mois début mai aux dates du 7 au 9 juillet, les élèves de première et de terminale pourront faire leur retour au lycée dès le 6 juin, selon une annonce faite par le directeur du service éducatif de la ville Yang Zhenfeng.

Les élèves de troisième, totalisant 110.000 étudiants pour l’examen d’entrée au lycée les 11 et 12 juillet prochain, pourront faire leur retour au collège dès le 13 juin. En revanche, l’ensemble des autres élèves devront poursuivre les cours en ligne à domicile.

Ce lundi, le ministère de la Santé chinois a annoncé 66 nouveaux cas à Shanghai, contre plus de 25.000 cas à la fin du mois dernier dans la mégalopole.