Guerre en Ukraine : l’UE va se couper de 90 % du pétrole russe d'ici à la fin de l'année

L'Union européenne s'est accordée lundi soir sur un embargo massif du pétrole russe en décidant de bannir 90% de ses importations provenant de Moscou dès but 2023. «C'est un signal très fort que nous envoyons à Moscou», a estimé Charles Michel, président européen.

Un compromis a été trouvé. Réunis lundi pour un sommet extraordinaire, les 27 pays membres de l'UE ont approuvé un embargo sur le pétrole qui supprimera l'essentiel de leurs importations (90%) depuis la Russie d'ici à la fin de l'année, en exemptant la Hongrie.

«Unité. Accord interdisant l'exportation de pétrole russe vers l'UE. Cela couvre immédiatement plus des 2/3 des importations de pétrole de la Russie, coupant une énorme source de financement pour sa machine de guerre. Pression maximale sur la Russie pour mettre fin à la guerre», a tweeté le président du Conseil, Charles Michel.

Tonight #EUCO agreed a sixth package of sanctions.





It will allow a ban on oil imports from #Russia.





The sanctions will immediately impact 75% of Russian oil imports. And by the end of the year, 90% of the Russian oil imported in Europe will be banned. pic.twitter.com/uVoVI519v8

— Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022