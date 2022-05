Pétrole, oligarques... Emmanuel Macron détaille les nouvelles sanctions contre la Russie

A l'issue d'un conseil européen extraordinaire, qui s'est tenu ce mardi, Emmanuel Macron a annoncé que l'Union européenne avait décidé d'une sixième vague de sanctions à l'encontre de la Russie.

En sa qualité de chef d'Etat du pays dirigeant du conseil de l'Union européenne, Emmanuel Macron a détaillé le paquet de sanctions décidé par le conseil européens extraordinaire, qui s'est tenu ce mardi 31 mai, dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Ainsi, le président français a détaillé : «Un sixième paquet de sanctions qui est extrêmement important puisqu’il permet de sanctionner à nouveau plus de 80 oligarques (russes), d’interdire et de sanctionner trois chaînes de télévision, de sortir des systèmes de paiements la première banque, qui représente aujourd’hui un peu plus de 35% du marché russe.»

L'UE s'attaque au pétrole en provenance de Russie

Cependant, à ces renforcements de sanctions préexistantes s'ajoute une toute nouvelle forme de sanction qui touchera cette fois-ci le pétrole russe.

«Avec cette décision qui a été prise et nos décisions ajoutées aux engagements unilatéraux qui ont été pris en particulier par l’Allemagne et la Pologne, de mettre sous sanction, d’ici à la fin de l’année l’utilisation du pétrole russe à 92%», a expliqué Emmanuel Macron.

Une décision que l'Union européenne estime être décisive puisque, selon président français, elle est structurante. Cette sanction «va à la fois pénaliser l’économie russe à court terme mais surtout va très profondément changer la manière dont les Européens s’approvisionnent, a assuré Emmanuel Macron. C’est ce qu’il faut voir derrière, c’est que c’est une restructuration de nos économies.»