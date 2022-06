Guerre en Ukraine : les Etats-Unis vont livrer des lance-roquettes Himars, d’une portée de 80 km, à Kiev

Les États-Unis ont promis à l'Ukraine de lui fournir des missiles plus performants, des lance-roquettes Himars, ainsi que des munitions pour l’aider à «toucher plus précisément des objectifs clés sur le champ de bataille».

Joe Biden continue de soutenir l'Ukraine. Le président américain a annoncé dans un article du New York Times que les États-Unis allaient livrer «systèmes de missile plus avancés et des munitions» pour que Kiev puisse mieux atteindre ses cibles sur le champ de bataille.

Un haut responsable de la Maison Blanche a précisé dans un entretien avec la presse qu'il s'agissait de Himars (High Mobility Artillery Rocket System), c'est-à-dire des lance-roquettes multiples montés sur des blindés légers.

Ces nouveaux équipements, qui devraient être livrés prochainement en Ukraine, ont une portée d’environ 80 kilomètres. Il s’agit d’une portée bien inférieure à d’autres missiles que détiennent les Américains, qui peuvent aller à plusieurs centaines de kilomètres.

«Ne pas donner à l'Ukraine les moyens de frapper hors de ses frontières»

«Nous n'encourageons pas l'Ukraine et nous ne donnons pas à l'Ukraine les moyens de frapper en dehors de ses frontières», notamment en Russie, a toutefois précisé Joe Biden, qui depuis le début du conflit, fait en sorte de ne pas mettre les États-Unis dans une situation de cobelligérant aux côtés de l’Ukraine, pour ne pas envenimer ses relations avec la Russie.

Cependant, le vice-ministre de la diplomatie russe a affirmé ce mercredi que cette nouvelle livraison d'armes américaines «renforce le risque» d'une confrontation entre les États-Unis et la Russie.

Les Ukrainiens réclamaient depuis un certain temps des lance-roquettes multiples permettant de frapper en profondeur les positions russes tout en disposant leurs batteries plus loin du front.

Dans l’est de l’Ukraine, les Russes sont sur le point de prendre Severodonetsk ville stratégique dont ils «contrôlent la majeure partie», a annoncé mardi le gouverneur de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï.