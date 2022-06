Diocèse de Fréjus-Toulon : l'ordination de prêtres suspendue par le Vatican, une décision rarissime

Coup de tonnerre dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Le Vatican a ordonné la suspension de l'ordination de six diacres et de quatre prêtres prévue le 26 juin prochain, a-t-on appris ce vendredi. Un fait rarissime qui interroge la communauté catholique locale et au-delà.

Une décision et des questions. Le Vatican a suspendu l'ordination de prêtres dans le diocèse de Fréjus-Toulon (Var), tenu par Dominique Rey, un évêque français réputé pour être l'un des plus «conservateurs».

Un fait extrêmement rare qui vient interroger sa ligne et ses méthodes. Ce faisant, alors qu'ils devaient être ordonnés fin juin, ces quatre prêtres, ainsi que six diacres du diocèse, ne le seront finalement pas, confirme l'AFP ce vendredi.

Dans un communiqué publié sur le site du diocèse hier, jeudi 2 juin, Mgr Dominique Rey, évêque du diocèse a expliqué que cette décision rarissime fait suite à une «visite fraternelle» de l'archevêque de Marseille Mgr Jean-Marc Aveline lancée en 2021 à la demande de Rome.

L'archevêque de Marseille aurait eu pour mission de relever plusieurs points posant question dans «la formation et le discernement des candidats du séminaire de la Castille» selon les informations de Famille chrétienne.

Dominique Rey âgé de 69 ans est considéré comme l'un des évêques les plus conservateurs au sein de l'épiscopat français. À la tête du diocèse depuis vingt-deux ans, il avait affiché son soutien en 2012-2013 à la Manif pour Tous qui s'opposait au mariage de personnes homosexuelles.

L'accueil offert en 2015 à Marion Maréchal-Le Pen, une des figures de l'extrême droite française, à une université d'été catholique, avait aussi pu susciter l'émoi dans les rangs chrétiens.

«Nous accueillons cette demande à la fois dans la douleur et la confiance, conscients de l’épreuve qu’elle représente avant tout pour ceux qui s’apprêtaient à recevoir l’ordination», s'est pour sa part défendu Dominique Rey.