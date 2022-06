Etat de santé de Vladimir Poutine : «la fin est proche», selon le renseignement américain

Le président russe Vladimir Poutine aurait été traité des suites d’un cancer du pancréas «avancé» en avril, selon plusieurs sources issues du renseignement américain citées par le magazine Newsweek. «Tout le monde sent que la fin est proche», a résumé l’une des sources à l'hebdomadaire américain.

Une santé et une cascade de questions. Parkinson, cancer de thyroïde... L'état de santé de Vladimir Poutine fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février dernier. Selon l'hebdomadaire Newsweek, qui cite trois sources différentes, le chef de l'Etat russe aurait été opéré d'un cancer du pancréas «à un stade avancé».

Les trois sources citées par le magazine américain sont toutes issues du renseignement américain, mais de trois agences différentes. L'une travaille au sein du bureau de la Direction du renseignement national (DNI), une autre au sein de l'Agence du renseignement de la défense (DIA) et la dernière source est un ancien officier de l'US Air Force.

Et l'une d'entre elles a affirmé avoir d'autres «sources concordantes» en Russie, qui lui ont toutes indiqué que Vladimir Poutine, 69 ans, «est suivi par des oncologues depuis deux ans», et que «l'opération d'avril était sous anesthésie locale au niveau de l'abdomen», laissant suggérer «un cancer du pancréas.»

Une tentative d'assassinat

De même, ces trois agents du renseignement américain ont également tous confirmé que le président Vladimir Poutine a été visé par une tentative d'assassinat en mars dernier, lors d'un déplacement dans le Caucase.

Cependant, ces hauts responsables craignent que le président russe ne soit de plus en plus paranoïaque quant à son emprise sur le pouvoir. D'ailleurs, «les jeux de pouvoirs au Kremlin n'ont jamais été aussi intenses sous son règne, tout le monde sent que la fin est proche», a tenu à signaler l'un d'entre eux.

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, le 24 février dernier, des informations concernant l'état de santé du président russe sont régulièrement publiées. Néanmoins, toutes les théories avaient été balayées par le chef de la diplomatie à Moscou. Fin mai, Sergueï Lavrov avait assuré que Vladimir Poutine se portait bien.