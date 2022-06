Mali : deux employés de la Croix-Rouge tués dans une attaque

Deux employés de la Croix-Rouge ont été tués ce mercredi 1er juin dans l'attaque de leur véhicule dans la région de Kayes à l'ouest du Mali, a annoncé jeudi dans un communiqué la Croix-Rouge malienne.

Ce 1er juin 2022, un véhicule de la Croix Rouge malienne revenant d'une mission humanitaire, a subi une attaque armée à Kayes, à l'ouest du Pays. Deux employés de l'association ont été tués.

Selon le communiqué de La Croix Rouge, il s'agit du chauffeur du véhicule et d'un délégué expatrié de la Croix-Rouge néerlandaise.

COMMUNIQUE





Ce 01 juin 2022, un véhicule de la Croix Rouge Malienne revenant d'une mission humanitaire, a subi une attaque armée à Kayes - #Mali.



Malheureusement, sur les quatre personnes à bord, deux ont perdu la vie.



La CRM condamne avec la plus grande fermeté cet incident. pic.twitter.com/WFtNs7SugJ — Croix-Rouge Malienne (@CroixRougeMali) June 2, 2022

D'après les premiers éléments, ils auraient été tués «par des hommes armés qui ont surgi à moto» et qui «ont ouvert le feu sans sommation» sur l'équipe, ajoute le communiqué.

La Croix-Rouge a précisé que l'équipe, qui était «en mission humanitaire à bord d'un de ses véhicules arborant l'emblème de la Croix-Rouge malienne», a été attaquée mercredi aux environs de 18 heures, heure locale, sur l'axe Koussané-Kayes.

«Les deux autres membres de l'équipe - la coordinatrice du projet et le comptable - ont été profondément affectés par ce drame», ajoute le communiqué. «Ce n'est pas la Croix-Rouge en tant que telle qui était visée», a dit Nouhoum Maïga, parlant d'un probable acte de «brigandage» et non pas de jihadisme. «On a eu des braquages par le passé, des enlèvements de véhicules, mais pas de mort d'hommes» ces dernières années, a-t-il ajouté.

En effet, les auteurs de l'attaque sont repartis avec le véhicule et des équipements, explique l'association. Ils ont abandonné le véhicule plus tard, selon les informations qui lui ont été transmises.

La Croix-Rouge malienne a condamné «avec la plus grande fermeté» cet incident qui vient «porter atteinte à la mission humanitaire envers les populations vulnérables».