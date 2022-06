Une entreprise américaine a créé un drone équipé d’un taser pour intervenir en cas de fusillades de masse

Afin d'améliorer l’efficacité des premiers intervenants dans le cadre d’une fusillade de masse, l’entreprise Axon, leader mondial des technologies de sécurité publique connectées, a conçu un drone équipé d'un taser capable de neutraliser un tireur en quelques secondes.

«Aujourd’hui, la seule réponse viable à un tireur de masse est une autre personne armée». D’après Rick Smith, fondateur d’Axon, le système de drone taser non létal télécommandé développé par son entreprise, est une solution efficace et immédiate. De surcroît, cette technologie serait selon lui la plus éthique pour protéger les citoyens.

Annoncée sur Twitter jeudi 2 juin, le développement de la technologie est issu d’une réflexion de Rick Smith, déjà décrite dans un ouvrage de 2019. «Il est maintenant temps de faire de cette technologie une réalité – et d’entamer un débat public solide sur la manière d’introduire éthiquement des drones non létaux dans les écoles », a-t-il également déclaré dans un communiqué.

Today, we are announcing Axon’s development of a non-lethal, remotely-operated TASER drone system as part of a long-term plan to stop mass shootings.





We invite you to join @AxonRick for a Reddit AMA r/IAmA to discuss this effort on Friday at 1pm ET.https://t.co/PzN1KFUo4K — Axon (@axon_us) June 2, 2022

Des drones armés dans les écoles

«Je pense que nous pouvons être capables de détecter, de dissuader et finalement d’arrêter un tireur», a affirmé le PDG d’Axon. Ces robots volants armés et télécommandés seraient ainsi destinés à entrer dans les écoles américaines. D’après Rick Smith, c'est grâce à des caméras et à des capteurs installés dans les bâtiments scolaires et directement reliés au drone, qu'il sera plus aisé de neutraliser un assaillant.

Si Axon garantit un déploiement sûr et responsable à l’aide d’un système de contrôle par des humains et affirme la mobilisation d’une force non-mortelle de son drones taser, le conseil d’administration de la société a désapprouvé la technologie.

En 2021, près d’un millier de morts ont été recensés depuis le recours au taser – fabriqué lui aussi par Axon - aux Etats-Unis.