Missiles de croisière, balistiques, hypersoniques… : quelles différences ?

Entre la guerre en Ukraine et les essais de tirs réalisés par la Corée du Nord, plusieurs types de missiles reviennent régulièrement dans l'actualité. Balistiques, de croisière, intercontinentaux ou encore hypersoniques : voici comment faire la différence.

Les missiles balistiques suivent une trajectoire parabolique. Propulsés en début de vol par un moteur similaire à celui d’une fusée, il sort de l'atmosphère (à 100 km de la Terre) avant de retomber en piqué sur sa cible.

Quand le missile fait son retour dans l'atmosphère, il peut libérer en vol plusieurs ogives ayant chacune une trajectoire propre. Ces ogives peuvent être conventionnelles ou nucléaires.

Un missile balistique est dit «intercontinental» lorsqu'il peut viser une cible à plus de 5.500 km. C'est le cas du missile russe Sarmat ou du nord-coréen Hwasong-15.

Les missiles de croisière sont propulsés par un moteur à réaction et volent dans l'atmosphère, à une altitude plus basse que les missiles balistiques.

Ils peuvent être lancés depuis une infrastructure au sol, d'un véhicule, d'un navire de guerre, d'un sous-marin ou d'un avion bombardier.

Tirés à longue distance, ils peuvent atteindre une cible à 3.000 km. Leur vitesse atteint généralement entre 800 km/h et 1.000 km/h.

Plus modernes, les missiles hypersoniques volent à des vitesses supérieures à Mach 5, c’est-à-dire cinq fois la vitesse du son, à plus de 6.000 km/h.

Deux types de missiles hypersoniques existent : les missiles de croisière hypersoniques, qui fonctionnent de la même manière que les missiles de croisières classiques, et les planeurs hypersoniques.

Ces derniers sont lancés dans les airs à partir d'un missile balistique (voir le tweet ci-dessous). «Au cours de la phase ascensionnelle, le planeur se sépare de son missile pour être injecté dans la haute atmosphère (au-delà de 50 km)», détaille une note de l'Ifri publiée l'an dernier. Sans sortir de l'atmosphère, le missile progresse vers sa cible selon une trajectoire «non prédictible, alternant phases balistiques et manœuvres de rebonds ou de planés».

Des mouvements qui rendent ces missiles particulièrement imprévisible, d'autant plus qu'ils sont manœuvrables à distance sur la quasi-totalité de leur vol.

La Corée du Nord a procédé mercredi à un tir d'essai de missile hypersonique, a rapporté l'agence officielle nord-coréenne KCNA, un type de missile plus rapide et plus maniable qu'un missile standard qui le rend plus difficile à intercepter #AFP #AFPGraphics pic.twitter.com/nRiqEK3SQE

— Agence France-Presse (@afpfr) January 6, 2022