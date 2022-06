L’Etat de New York prend des mesures pour restreindre l’accès aux armes à feu

Après la tuerie de Buffalo et la fusillade dans une école du Texas, l’Etat de New York a adopté lundi une série de mesures plus strictes pour restreindre l’accès aux armes à feu.

«La violence par arme à feu est une épidémie qui déchire notre pays», a déclaré Kathy Hochul, la gouverneure de l’Etat de New York, ce lundi. Après la tuerie de Buffalo, dans cet état, lors de laquelle un homme a ouvert le feu dans un supermarché en visant délibérément des personnes noires, les autorités ont décidé d’agir.

Le parlement local a voté plusieurs lois la semaine dernière, qui ont officiellement été promulguées lundi par la gouverneure. Il a notamment été décidé de relever l’âge minimum pour acheter une arme semi-automatique de 18 à 21 ans. Une mesure qui avait notamment été soutenue par Joe Biden qui souhaiterait que cette règle s’applique dans tout le pays. Les assaillants des tueries de Buffalo et d’Uvalde au Texas n’avaient tous les deux que 18 ans et s’était procuré des fusils d’assaut en toute légalité.

Il a également été décidé par les autorités de l’Etat de New York que toute personne désirant acheter un fusil d’assaut devra posséder un permis, ce qui implique un contrôle des antécédents de l’acheteur. L’interdiction de l’achat ou de la vente de gilet pare-balle a également été adoptée, sauf pour les forces de l’ordre ou autres professions spécifiques.

L’Etat de New York possédait déjà l’une des législations les plus dures des Etats-Unis en matière de contrôle des armes à feu. Pourtant, «nous ne pouvons pas être satisfaits par les lois déjà sévères de New York sur les armes à feu», a déclaré la gouverneure Hochul.

«Fusillade après fusillade, il est clair qu'elles doivent être encore plus fortes pour assurer la sécurité des New-Yorkais. Ce paquet complet permettra de combler les lacunes, de donner aux forces de l'ordre les outils dont elles ont besoin pour empêcher l'accès facile aux armes à feu, et de mettre fin à la vente d'armes dangereuses à des jeunes de 18 ans», a-t-elle ajouté.

Malgré le choc récemment provoqué par les fusillades de Buffalo et d’Uvalde, les tueries de masses sont monnaie courante aux Etats-Unis. Ce week-end, une nouvelle fusillade a eu lieu dans une rue bondée de Philadelphie, faisait trois morts et onze blessés. En parallèle, trois personnes ont été tuées à Chattanooga, dans le Tennessee, lors d’une fusillade a proximité d’une boîte de nuit.

After Columbine,



after Sandy Hook,



after Charleston,



after Orlando,



after Las Vegas,



after Parkland,



nothing has been done.





This time, that can’t be true. This time, we must actually do something.

— President Biden (@POTUS) June 6, 2022