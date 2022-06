Etats-Unis : trois morts dans une fusillade dans le Maryland

Une fusillade a éclaté ce jeudi dans une usine de Smithsburgh, dans le Maryland (est des Etats-Unis), faisant trois morts. Le tireur a été neutralisé.

Les Etats-Unis à nouveau endeuillés. Une nouvelle fusillade a éclaté jeudi après-midi dans une usine de Smithsburgh (Maryland). Après avoir fait état de «plusieurs morts», les autorités locales ont précisé que trois personnes ont été tuées dans l'attaque.

#BREAKING Our team is on the scene of a shooting in Smithsburg, MD. Washington County Sheriff’s office confirms multiple people have been shot. This is a developing story. pic.twitter.com/v2qZmjQmW6

— Ya-Marie Sesay (@YamarieOnTV) June 9, 2022