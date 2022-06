Etats-Unis : un prêcheur chrétien extrémiste appelle à l'exécution des homosexuels

Le prédicateur chrétien Dillon Awes a prêché un discours violent et haineux à l’encontre de la communauté homosexuelle lors de son sermon ce dimanche 5 juin au sein de l’église baptiste Stedfast au Texas (Etats-Unis).

«Tous les homosexuels sont des pédophiles». Voici en substance le fond du discours haineux prêché par le pasteur Dillon Awes devant ses fidèles, dimanche au Texas, appelant même à tuer chacun des membres de cette communauté férocement.

On Sunday, Christian hate-preacher Dillon Awes said that the government should execute every gay person. All of them.





"They should be lined up against the wall and shot in the back of the head! That's what God teaches. That's what the Bible says." pic.twitter.com/rMzF3BHSNF

— Hemant Mehta (@hemantmehta) June 7, 2022