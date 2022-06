Fusillade au Texas : après le poignant discours de Matthew McConaughey, les Converse vertes deviennent le symbole de la lutte contre les armes

Dans un bouleversant discours appelant à une régulation des armes à feu prononcé ce mardi à la Maison Blanche, Matthew McConaughey a évoqué la petite Maite Rodriguez, tuée lors de la fusillade d’Uvalde qui a fait 21 morts, et qui a pu être identifiée grâce aux Converse vertes qu’elle portait ce jour-là.

Un déchirant symbole. Matthew McConaughey, 52 ans et mondialement connu en tant qu’acteur notamment pour ses rôles dans «Interstellar» et «The Dallas Buyers Club», a livré un discours empreint d’émotion ce mardi, appelant à plus de contrôle des armes à feu aux Etats-Unis, au lendemain de la fusillade dans une école primaire du Texas qui a coûté la vie à 21 personnes, dont 19 enfants, le 24 mai dernier.

Au cours de sa prise de parole à la Maison Blanche, la star a évoqué le souvenir de Maité, 10 ans, qui portait des sneakers Converse vertes. L’acteur a alors demandé à son épouse, Camila Alves, assise à sa droite de montrer des chaussures similaires à celle de la fillette. «Ces Converse sont le seul élément ayant permis d'identifier avec certitude le corps de Maite après la fusillade», a dit l'acteur, tapant du pied, tapant du poing sur son pupitre et ajoutant «qu'en dites-vous hein ?».

Matthew @McConaughey's wife Camilla holds green high-top Converse shoes of the one of the Uvalde, TX victims.





"These are the same green Converse on her feet that turned out to be the only clear evidence that could identify her after the shooting." pic.twitter.com/uImP8xutsn — CSPAN (@cspan) June 7, 2022

Après la fusillade, les autorités avaient en effet fait savoir, horreur indicible, que l’identification des victimes serait compliquée, contraignant même certains parents à fournir leur ADN. «Deux enfants ont eu le corps pulvérisé par les balles, ils ont été décapités, leur chair a été déchirée, à tel point que le seul moyen de les identifier était de reconnaitre les dessins ensanglantés présents sur le peu de vêtement qu’ils portaient encore», a déclaré un médecin qui a témoigné devant le Congrès.

Depuis ce discours de Matthew McConaughey, de nombreux internautes ont choisi de changer leur photo de profile pour des Converse vertes. Le modèle est aussi largement diffusé sur les réseaux sociaux avec des messages de soutien aux victimes et d'appels à la régulation des armes à feu. Certains internautes proposent à la marque Converse de renommer le modèle (Chuck Taylor) en mémoire de la jeune victime.

Hey @Converse, how about renaming your Green Chuck Taylor's after Maite Rodriguez? pic.twitter.com/lVVBpchSWF — Dr. Jack Brown (@DrGJackBrown) June 7, 2022

D’autres demandent à ce que la production du modèle s’accélère, et que les bénéfices soient reversés aux familles des victimes.

@Converse when are you restocking #greenconverse? Please please restock and send the proceeds to the #UvaldeFamilies! — ENOUGH (@cindycrum) June 9, 2022

I looked online today for a pair of green Converse. I'll be right in line with you if they come up with one. Come on Converse. Join with us. https://t.co/cqz9uoxmef — Hooter2 (@moonturtles2) June 9, 2022

Le jour du drame, la fillette portait ces Converses vertes, avec un petit cœur dessiné sur le pied droit «qui représentait son amour de la nature».

The green converse with the heart! — Tammy/Crocheter (@TammyRolfe) June 9, 2022

Le mouvement March For Our Lives, né après la tragique fusillade du lycée de Parkland, en Floride, en 2018, a lui aussi décidé de faire de ces chaussure leur nouveau symbole, appelant à une grande manifestation le 11 juin prochain. «Nous marchons pour ceux qui ne le peuvent plus», est-il écrit sur l'affiche.

I too will be wearing my Green converse to honor the Uvalde victims and Maite #EndGunViolence #UvaldeStrong #ThisHasToStop https://t.co/IhfWsUxHce — Arleen Parada (@arleen1023) June 9, 2022

Lors de son discours à la Maison Blanche, l'acteur Mathew McConaughey a aussi rendu hommage à d'autres vistimes. Il a notamment brandi la photo de la petite Alithia, 10 ans, dont le rêve était «d’aller dans une école d’arts à Paris et de partager son art avec le monde», a-t-il dit la voix cassée par l’émotion en montrant l’un des dessins réalisés par la fillette.

Celui qui a grandi à Uvalde où a eu lieu le drame - élevé de surcroît par une mère enseignante dans un établissement situé à quelques kilomètres de celui où a eu lieu la tuerie - appelle de ses vœux à une meilleure régulation du système, lui qui est pourtant lui-même détenteur d’armes à feu, mais un détenteur «responsable», a-t-il souligné.

«Nous avons besoin d'une détention responsable des armes à feu. Nous avons besoin de vérifications des antécédents (des acheteurs, ndlr). Nous devons augmenter l'âge minimum pour acheter un fusil AR-15 à 21 ans. Nous avons besoin d'une période de latence pour ces fusils. Nous avons besoin de lois sur les signaux d'alarme et de conséquences pour ceux qui en abusent», a-t-il déclaré.

«Nous devons profiter de cette opportunité que nous avons aujourd'hui, avec des gens des deux cotés voulant que les choses changent. Nous ne sommes pas aussi divisés qu’on veut nous faire croire. Nous devons parvenir à un compromis de bon sens.». Des paroles qui ont provoqué la colère des défenseurs du puissant lobby NRA.

L'horreur infinie de ce qu'ont vécu les parents des enfants tués dans la fusillade doit faire changer toutes les mentalités, selon l'acteur qui a un jour eu l'ambition de devenir gouverneur du Texas. «Même une vie ne servirait pas à guérir ces blessures (…). Ils veulent que les rêves de leurs enfants continuent à exister, faire en sorte que leurs morts aient un sens», a-t-il aussi rapporté.

«En tant qu’Américains, Texans, mères et pères, il est temps de réévaluer et de renégocier nos envies par rapport à nos besoins. Il faut revoir nos valeurs et trouver un terrain d’entente maintenant que cette réalité américaine est devenue le problème de nos enfants», avait-il posté dans un long message au lendemain de la tuerie, «C’est une épidémie que nous pouvons contrôler, et peu importe de quel côté nous nous trouvons, nous savons tous que nous pouvons mieux faire. Nous devons mieux faire. L’action doit être menée pour qu’aucun parent ne doive vivre ce que les parents d’Uvalde et les autres avant ont enduré».