Piétons percutés par une voiture à Berlin : le conducteur placé en psychiatrie

Une voiture a percuté des passants dans une rue commerçante de Berlin, mercredi matin, faisant un mort et plusieurs blessés graves. Au lendemain du drame, la justice allemande a ordonné le placement du conducteur dans un établissement de soins psychiatriques.

La capitale allemande à nouveau endeuillée. Ce mercredi matin, une voiture a percuté plusieurs passants dans la Tauentzienstrasse, une rue commerçante du centre-ville de Berlin.

Le bilan fait état d'un mort et d'une douzaine de blessés. Six se trouvaient «entre la vie et la mort» mercredi soir.

Le conducteur, un Germano-Arménien de 29 ans, va être placé en établissement de soins de psychiatriques sur décision de la justice allemande, a-t-on appris ce jeudi. De nombreux éléments indiquent des troubles «paranoïaques et schizophréniques», a précisé à la presse le porte-parole du parquet, Sebastian Büchner, excluant toute motivation terroriste.

Au volant d'une Renault Clio, il avait percuté plusieurs personnes «avant de poursuivre sa course» sur environ 150 à 200 mètres puis de finir «dans une vitrine», a indiqué un responsable de la police. Il a ensuite tenté de prendre la fuite avant d'être maîtrisé par des passants puis interpellé par la police.

La victime est une enseignante. Parmi les blessés se trouvent des adolescents originaires du Land de Hesse (ouest) qui participaient à un voyage scolaire à Berlin, selon les autorités de cette région. Un autre de leur professeur a été gravement touché.

Des informations faisant état de la découverte d'une lettre de revendication dans le véhicule ont été démenties. Des écrits contenant des propos «sur la Turquie» ont toutefois été découverts dans la voiture.

Les faits se sont déroulés à proximité de l'église du Souvenir, monument phare de la partie occidentale de la capitale allemande, situé sur l'une des artères commerciales les plus fréquentées de Berlin, le Kurfürstendamm.

C'est également non loin de cette église qu'avait été perpétré un attentat islamiste au camion-bélier sur un marché de Noël, le 19 décembre 2016, tuant 12 personnes.