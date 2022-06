R. Kelly : inculpé pour trafic et crimes sexuels, le chanteur pourrait écoper de plus de 25 ans de prison

La superstar du R&B R. Kelly «devrait écoper d'au moins 25 ans de prison», affirment les procureurs, qui estiment que le chanteur a utilisé sa renommée pour systématiquement «s'attaquer aux enfants et aux jeunes femmes».

Une condamnation à la hauteur de ses crimes. R. Kelly, la superstar du R&B connue pour son hymne «I Believe I Can Fly», mérite au moins 25 ans derrière les barreaux pour avoir abusé sexuellement de femmes et de filles, ont déclaré les procureurs dans une note déposée mercredi avant sa condamnation, qui sera annoncée à la fin du mois de juin.

Un jury de la ville de New York a déclaré R. Kelly coupable de plusieurs autres chefs d'accusation l'année dernière lors d'un procès pour trafic sexuel qui a été considéré comme un moment marquant du mouvement #MeToo. Les procureurs ont allégué que ses managers et assistants, qui avaient aidé le chanteur à rencontrer des filles – et à assurer leur obéissance – équivalait à une entreprise criminelle.

Plusieurs accusateurs ont témoigné de détails sordides au cours du procès, alléguant que R. Kelly avait soumis ses victimes à des caprices pervers et sadiques alors qu'elles étaient mineures.

R. Kelly a utilisé sa «renommée, son argent et sa popularité» pour systématiquement «s'attaquer aux enfants et aux jeunes femmes pour sa propre gratification sexuelle», ont écrit les procureurs dans le dossier. «Il a poursuivi ses crimes pendant près de 30 ans et doit maintenant être tenu pour responsable», ont-ils ajouté.

Les procureurs affirment qu'il n'éprouve aucun remords : «Les décennies de crime de l'accusé semblent avoir été alimentées par son narcissisme et la conviction que son talent musical l'absolvait de tout besoin de conformer sa conduite - prédatrice, nuisible, humiliante ou abusive envers les autres - aux restrictions de la loi (...) Le gouvernement ne doute pas que si l'accusé avait la possibilité de récidiver, il le ferait.»

Le chanteur de 55 ans connaîtra sa condamnation le 29 juin. Il encourt une peine minimale de 10 ans de prison.