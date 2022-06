Ukraine : deux Britanniques et un Marocain condamnés à mort par les autorités séparatistes

Deux ressortissants Britanniques et un Marocain ont été condamnés à mort ce jeudi par les autorités séparatistes de Donetsk. Il leur est reproché d'avoir combattu dans les rangs de l'Ukraine face à la Russie.

Ils ne sont pas Ukrainiens, pourtant Aiden Aslin, Shaun Pinner et Brahim Saadoun combattaient pour Kiev face à l'invasion russe. Les deux premiers sont Britanniques, le troisième est Marocain et tous ont été condamnés à mort, ce jeudi 9 juin, par la justice des autorités séparatistes de Donetsk. En réaction, Downing street s'est dit «gravement préoccupé».

D'après les informations de l'agence de presse officielle russe TASS, «la cour suprême de la République populaire de Donetsk» les a jugés coupables d'avoir «participé aux combats comme mercenaires». Il est précisé que Shaun Pinner et Brahim Saadoun avaient plaidé non coupable mercredi aux accusations de «mercenariat», mais reconnu leur participation aux combats. D'après TASS, les trois accusés vont «faire appel».

Au moment de leur capture, les trois hommes combattaient dans l'armée ukrainienne à Marioupol, selon les médias russes. Or, des responsables prorusses avaient laissé entendre ces dernières semaines que des soldats ukrainiens capturés, notamment ceux du régiment nationaliste Azov, pourraient être jugés et encourraient la peine capitale. Un moratoire sur la peine de mort est en vigueur en Russie depuis 1997, mais ce n'est pas le cas dans les territoires séparatistes de l'Est ukrainien.

En avril, la famille d'Aiden Aslin, 28 ans, avait déjà dénoncé une vidéo diffusée en Russie, filmée selon elle «sous la contrainte». Le jeune homme et son compatriote Shaun Pinner apparaissaient dans des enregistrements présentés comme des interviews, au cours desquelles ils demandaient à être échangés contre Viktor Medvedtchouk, un proche de Vladimir Poutine arrêté en Ukraine.

I utterly condemn the sentencing of Aiden Aslin and Shaun Pinner held by Russian proxies in eastern Ukraine.





They are prisoners of war. This is a sham judgment with absolutely no legitimacy.





My thoughts are with the families. We continue to do everything we can to support them.

— Liz Truss (@trussliz) June 9, 2022