«March For Our Lives» : de jeunes Américains se rassemblent aujourd'hui à Washington contre les armes

Le mouvement lycéen «March For Our Lives» («La marche pour nos vies», en français) se remobilise. Après les dernières fusillades survenues dans une école primaire d'Ulvade, dans le Texas le 24 mai dernier, ou encore ce jeudi dans une usine du Maryland, un grand rassemblement est ainsi prévu ce samedi à Washington pour réclamer un meilleur contrôle des armes.

Les drames s'enchaînent aux Etats-Unis. Après la terrible fusillade du 24 mai dans une école primaire d'Ulvade, dans le Texas, laquelle a fait vingt-deux morts dont dix-neuf enfants, une nouvelle tuerie s'est produite ce jeudi dans une usine de Smithsburgh dans le Maryland.

Les autorités locales ont précisé que trois personnes avaient été tuées dans cette dernière attaque. Parmi eux, un policier blessé au niveau de l'épaule par balle.

À la suite de ces nouvelles catastrophes qui ont choqué une nouvelle fois les Etats-Unis, plusieurs rassemblements sont donc organisés ce samedi à travers le pays, dont une grande marche lycéenne dans les rues de la capitale, Washington.

Organisé par le mouvement lycéen «March For Our Lives», qui avait vu le jour en 2018 après la tuerie de Parkland (17 morts et 15 blessés), le mot d'ordre va consister à se regrouper et protester contre le port des armes et réclamer le durcissement de la réglementation actuelle.

50.000 personnes attendues

A Washington, le rassemblement est prévu pour se tenir dès midi devant le Washington Monument, tour en forme d'obélisque et point de rendez-vous bien connu de la capitale américaine. Les organisateurs tablent sur la venue de quelque 50.000 participants, alors que des centaines de marches et d'événements du même type doivent se tenir partout ailleurs dans le pays notamment à New York, Milwaukee, Orlando et Los Angeles.

A Washington, point central de la mobilisation, plusieurs discours se succéderont. Parmi les orateurs, les co-fondateurs du mouvement «March for Our Lives», David Hogg et X González, qui ont survécu au massacre de Parkland, mais également le fils d'une victime d'une récente fusillade dans un supermarché de Buffalo. Yolanda King, la petite-fille de Martin Luther King Jr., doit également s'exprimer, selon un communiqué de presse transmis par les organisateurs.