Défense : Le salon Eurosatory ouvre avec la guerre en Ukraine pour enjeu

Après quatre années d’absence en raison de la pandémie, le salon Eurosatory est de retour au Parc des expositions Paris-Nord Villepinte. Du 13 au 17 juin, les acteurs du secteur de la défense se retrouveront dans un contexte de dépenses militaires en hausse accentuées par les premières leçons de la guerre en Ukraine.

Innovations, conférences, démonstrations… Le plus grand salon international de défense et de sécurité terrestres a confirmé sa tenue. Dès ce dimanche 12 juin des démonstrations militaires auront lieu sur place. Inauguré par le ministre français des Armées Sébastien Lecornu, l’évènement permettra probablement de tirer un certain nombre de retours d’expérience de l’actuel conflit en Europe, au profit des armées occidentales et des industriels du secteur.

Et pour cause, la 27e édition du salon Eurosatory se situe dans une bascule d’ordre mondiale entre la protection de l’environnement, l’explosion du numérique fondation de tout système civil et militaire, et le retour de la guerre interétatique en Europe.

Par ailleurs, les dépenses militaires mondiales ont franchi la barre des 2.000 milliards de dollars en 2021 selon l’Institut international de recherche sur la paix (Sipri) et la guerre en Ukraine devrait accentuer cette tendance. De nombreux pays européens ont en effet prévu de se réarmer dans des proportions jamais vues depuis la fin de la Guerre froide.

Si le salon n'a dédié que 10 % de sa capacité à l’armement, plus de 212 délégations officielles sont attendues ainsi que près de 100.000 visiteurs professionnels. L’objectif est clair : donner aux gouvernements les moyens de protéger leurs populations et de prendre en compte leur environnement.

Les offres pourront également intéresser les armées européennes qui tenteront, au cours des années à venir, de combler leurs lacunes face aux Etats-Unis. «Si elle s’y prend bien, l’Europe pourra d’ici à 20 ans compter sur une véritable capacité d’indépendance», a ainsi affirmé Charles Beaudoin, directeur général du COGES Events, organisateur du salon.

Au total, 1.700 exposants de 62 pays présenteront au Parc des expositions de Paris Nord Villepinte leurs produits et innovations, des camions logistiques aux blindés, en passant par les systèmes de défense anti-aérienne, les drones ou les systèmes de brouillage ou de cybersécurité. 73% des exposants sont Européens et plus du tiers sont Français.