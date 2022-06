Près de 160 millions d'enfants contraints au travail, une aggravation du phénomène en 2022

Ce dimanche 12 juin est la journée mondiale contre le travail des enfants. Actuellement dans le monde, 160 millions d'enfants sont forcés de travailler, un chiffre qui devrait s'accroître de 9 millions d'ici à la fin de l'année notamment à cause de la pandémie de Covid-19.

Un peu partout sur la planète ce dimanche, des manifestations ont eu lieu à l’occasion de la journée mondiale contre le travail des enfants pour dénoncer cette grave violation des droits de l’enfant.

Près d'un enfant sur dix dans le monde est obligé de travailler, a rappelé le 10 juin l'Organisation internationale du travail (OIT), à Durban, au cours de la 5e conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants.

Les enfants au travail sont partout mais invisibles : domestiques dans les maisons, ouvriers dans les ateliers ou les plantations. L’utilisation d’enfants comme esclaves, prostitués, dealers… et même leur enrôlement comme soldats dans certains conflits constituent les formes les pires du travail des enfants.

Selon les dernières statistiques de l'ONU datant de 2020, 160 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans sont privés de leur enfance parce qu’ils exercent un travail dans l’agriculture (112 millions), le secteur des services (31,4 millions) ou dans l’industrie (16,5 millions), ce qui représentait une augmentation de 8,4 millions d’enfants depuis 2016.

Contraints de travailler principalement à cause de la pauvreté de leur famille, ils sont privés de leur enfance et mettent en péril leur santé et leur éducation.

Près de 28 % des enfants âgés de 5 à 11 ans et 35 % des enfants âgés de 12 à 14 ans qui travaillent ne sont pas scolarisés, selon l’OIT et l’UNICEF. Pire encore, on dénombre 79 millions d’enfants qui exercent des activités dangereuses et des millions d’autres en danger en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19.

«La pauvreté nous pousse, nous enfants travailleurs, à sortir de nos maisons et risquer notre vie pour aider nos familles», a expliqué Ashely, une adolescente du Guatemala qui témoignait lors de la conférence de l'OIT, à Durban.

une aggravation du phénomène qui se poursuit en 2022

Alors que le fléau du travail des enfants avait connu un net recul entre 2000 et 2016 avec une baisse de 94 millions du nombre de garçons et filles au travail, ce sont neuf millions d'enfants supplémentaires qui vont s'ajouter d'ici à la fin de 2022, notamment en raison de la crise du Covid.

«Les conséquences de la pandémie de Covid-19, des conflits armés et des crises alimentaires, humanitaires et environnementales menacent d'annuler des années de progrès contre le travail des enfants», a mis en garde l'OIT.

L'ONU a pour objectif d'éliminer le travail des enfants d'ici à 2025 et le travail forcé d'ici à 2030.