Brésil : sac à dos, sandales... des effets personnels des deux défenseurs de l'Amazonie disparus retrouvés

Des objets appartenant au guide Bruno Pereira et au journaliste Dom Phillips ont été retrouvés dans une zone reculée d’Amazonie. Les deux hommes ont disparu depuis le 5 juin dernier alors qu’ils travaillaient sur la conservation de l’environnement.

Toujours sans nouvelle. Le journaliste britannique Dom Phillips et l’indigéniste brésilien Bruno Pereira sont portés disparus depuis plus d'une semaine dans une zone reculée de l’Amazonie. Ce dimanche, des effets personnels leur appartenant ont été découverts dans la région frontalière de l’Amazonas, Etat situé à la pointe nord-ouest du Brésil.

«Des objets appartenant aux disparus ont été retrouvés : une carte de santé, un pantalon noir, une sandale noire et une paire de bottes appartenant à Bruno Pereira, et une paire de bottes et un sac à dos appartenant à Dom Phillips et contenant des vêtements personnels», a indiqué dimanche la police fédérale dans un communiqué.

Un suspect arrêté

Plus tôt, les pompiers de l’Amazonas avaient informé la presse locale de la découverte d’objets personnels pouvant appartenir aux disparus, retrouvés «près de la maison» d’Amarildo Costa de Oliveira. Il s'agit d'un pêcheur surnommé localement «Pelado» («nu», en français).

L'homme a été arrêté après que des traces de sang aient été découvertes sur son bateau. Il aurait menacé Bruno Araujo Pereira la veille de sa disparition, selon la déposition des indigènes qui ont accompagné les débuts de l’expédition des deux hommes.

Selon les premières informations, l'homme de 41 ans serait lié à la chasse et à la pêche illégales d’espèces protégées provenant de la Vale do Javari, une terre indigène dont le territoire a été démarqué en 2001.

Dimanche, des dizaines de personnes, dont des proches des deux disparus, se sont rassemblées sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro.

Family, friends and journalists gather in Rio as Dom Phillips and Bruno Pereira have been missing more than a week. #OndeEstaoBrunoeDom pic.twitter.com/q56PqTMwSi — Andy Rosati (@andrewrosati) June 12, 2022

L'espoir d'entreprendre des recherches à la frontière péruvienne

La veille, l'un des coordinateurs de l’Union des organisations indigènes de la Vale do Javari (Univaja), l’association qui a participé aux premières recherches dès l’annonce de leur disparition, s'était montrée très pessimiste quant aux chances de les retrouver sains et saufs. «Nous n’avons malheureusement plus d’espoir de les retrouver vivants», avait confié Varney Thoda Kanamary.

Vendredi, cette associsation avait déposé un recours devant le juge Luis Roberto Barroso du Tribunal suprême fédéral. «Nous demandons que le gouvernement diligente une vraie enquête et que le ministère des affaires étrangères entre en contact avec les autorités péruviennes pour que des recherches soient entreprises de ce côté de la frontière», avait demandé Carolina Santana, avocate de l’association.

Bruno Pereira, 41 ans, expert auprès de l’agence gouvernementale brésilienne pour les affaires indigènes (Funai), servait de fixeur au journaliste britannique Dom Phillips, 57 ans. Ce collaborateur du Guardian était actuellement en train de préparer un livre sur la conservation de l’environnement dans cette région située à la frontière du Pérou et de la Colombie, qui abrite 8,5 millions d’hectares de terres indigènes protégées.

Ils ont été vus pour la dernière fois le 5 juin dernier, dans la localité de Sao Gabriel, non loin de la ville d’Atalaia do Norte.