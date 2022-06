Etats-Unis : un accord sur les armes à feu entre des sénateurs républicains et démocrates

Des sénateurs républicains et démocrates ont annoncé un accord historique dimanche soir sur des mesures visant à restreindre l'accès aux armes à feu aux Etats-Unis.

Vers un meilleur contrôle de l'accès aux armes à feu ? Hier soir, sénateurs démocrates et républicains ont annoncé avoir scellé un accord prévoyant une série de mesure visant à contrôler l'accès aux armes à feu à travers les Etats-Unis. Dans une majorité d'Etats, il suffit de présenter des pièces d'identités et d'être majeur, soit au moins 21 ans, pour se procurer légalement une arme.

Ces nouvelles mesures pourraient ainsi restreindre l'accès aux armes à feu à des personnes «jugées dangereuses», mais également renforcer la prévention et la sécurité.

Depuis la tuerie d'Uvalde au Texas, le 24 mai dernier, qui a coûté la vie à 21 personnes dont 19 enfants et deux enseignantes, le président américain Joe Biden avait appelé à affronter le lobby des armes, qui est l'un des plus puissant au monde, et à prendre des mesures de régulation des armes.

Joe Biden n'a donc pas manqué de réagir à l'annonce d'un accord entre les sénateurs des deux partis, en saluant des «avancées importantes». Il s'agit du texte «le plus significatif sur le contrôle des armes à feu à être voté au Congrès depuis des décennies», selon le 46e président des Etats-Unis.

L'accord pourrait être adopté par le Sénat si une majorité, 60 votes sur 100, est en faveur de cette initiative parlementaire. Pour autant, cette adoption ne reviendra en aucun cas sur la possibilité d'un citoyen américain à posséder une arme à feu, dont le droit est garanti par le deuxième amendement de la Constitution américaine.