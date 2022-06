Annulation du vol censé transporter des migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda

Londres devait procéder aujourd'hui aux premières expulsions de migrants clandestins vers le Rwanda. Mais le vol a été annulé après des recours de dernière minute.

L'avion qui devait transporter mardi soir des migrants du Royaume-Uni vers Kigali, capitale du Rwanda, un projet du gouvernement britannique pour décourager l'immigration illégale, n'a pas décollé mardi soir après des recours de dernière minute.

«Dernier billet annulé. PERSONNE NE PART AU RWANDA», a tweeté l'association d'aide de soutien aux réfugiés Care4Calais. Des sources gouvernementales ont confirmé à l'agence de presse britannique PA que le vol était annulé en raison des interventions de dernière minute de la Cour européenne des droits de l'Homme.

BREAKING: Last ticket cancelled.





NO ONE IS GOING TO RWANDA

— Care4Calais (@Care4Calais) June 14, 2022