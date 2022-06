Trafic de drogue sur Snapchat : aux Etats-Unis, des familles de victimes demandent aux réseaux sociaux d’agir

C’est l’un des nouveaux fléaux de la décennie. Des familles d’adolescents décédés après avoir consommé de la drogue frelatée achetée via Snapchat ou d’autres réseaux sociaux ont demandé, lundi, à ces plates-formes d’agir pour tenter de stopper ces pratiques.

L'avertissement contre le fléau est clair. «Je suis ici pour mettre en garde les gens contre les dangers des réseaux sociaux via lesquels des drogues et autres crimes arrivent dans nos vies, à travers nos enfants», a expliqué à l’AFP Sam Chapman, venu manifester devant le siège de Snapchat, une application de partage de vidéos et de photos très prisée des jeunes, à Santa Monica, aux États-Unis.

Son fils Sammy est mort en février 2021 d’un empoisonnement au fentanyl, un opiacé extrêmement puissant et addictif dont il ignorait la présence dans la pilule de drogue qu’il s’était procurée sur Snapchat. Sammy aurait dû fêter son 18e anniversaire le week-end dernier.

L’adolescent se trouvait dans sa chambre un dimanche soir, en train de regarder la finale du championnat de football américain. «Environ une heure après lui avoir apporté à manger, nous l’avons trouvé mort sur le sol dans une posture caractéristique», raconte l’homme de 57 ans.

Spot Check: Instagram’s Drug Pipeline for Teens https://t.co/8qcnLdcOx6 via @ttp_updates @instagram @Snapchat @Meta have a moral obligation to rid their platforms of any and all drug traffickers from their apps. If not, maybe it's time to rewrite Sec230C and hold them accountable

— VOID "Victims Of Illicit Drugs" (@stoptheVOID) June 1, 2022