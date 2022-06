Israël espère que la visite de Joe Biden aide à contenir la «menace» iranienne

A l'occasion de la visite de Joe Biden en Israël le mois prochain, l'Etat hébreu espère que la venue du président américain permettra de contenir l'Iran, pays considéré comme une menace.

Le président américain Joe Biden doit se rendre du 13 au 16 juillet en Israël, en Cisjordanie occupée et en Arabie saoudite, où il arrivera sur un premier vol direct reliant l'Etat hébreu au royaume saoudien.

Cette visite s'inscrit, pour Israël, dans le cadre d'efforts visant à isoler l'Iran, qu'il accuse de chercher à se doter de l'arme nucléaire et de déstabiliser la région.

«Nous tentons d'assiéger l'Iran d'un point de vue sécuritaire et politique car l'Iran est une menace à l'ensemble de la région et non seulement à Israël», a déclaré Yaïr Lapid, ministre israélien des Affaires étrangères, à un groupe de journalistes au siège de la diplomatie israélienne à Jérusalem.

Se rapprocher de l'Arabie saoudite

Depuis septembre 2020, Israël - qui entretenait déjà des relations avec l'Egypte et la Jordanie - a normalisé ses relations avec quatre autres pays arabes : les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan.

L'Etat hébreu espère pouvoir un jour ajouter à cette liste l'Arabie saoudite, pays qui s'oppose comme lui au renouvellement de l'accord international de 2015 censé limiter le programme nucléaire iranien.

Dans ce contexte, Israël et l'Arabie saoudite pourraient régler lors de la visite de Joe Biden la question épineuse de la rétrocession à Ryad de deux îlots stratégiques en mer Rouge, actuellement aux mains de l'Egypte et qui permettent de contrôler l'accès au port israélien d'Eilat, a souligné récemment la presse israélienne.