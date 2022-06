La première voiture fonctionnant à l'énergie solaire bientôt en vente

La start-up néerlandaise Lightyear a annoncé la sortie prochaine du premier véhicule entièrement alimenté grâce à l'énergie solaire.

Le 9 juin, Lightyear a annoncé sur Twitter la sortie de «0», le premier véhicule entièrement alimenté par des panneaux photovoltaïques. En effet, ces panneaux, qui couvrent 5m2 de la surface totale de la voiture, lui permettront une autonomie de 70 kilomètres par jour auxquels s'ajoutent 625 kilomètres fournis par les 4 batteries du véhicule situées dans ses roues.

Le Lightyear 0 se rechargera pendant qu'il roule aussi bien que quand il sera stationné. Il pourra ainsi rouler pendant 7 mois sans passer par la case «borne de rechargement». Long de 5 mètres et pesant 1.575 kilos, le «0» représente un réel espoir, ambassadeur d'une nouvelle génération de véhicules propres, avec une très bonne autonomie.

Introducing Lightyear 0 ☀️





We took inspiration from the harmony of nature to seamlessly balance technology with aesthetics.





After years of careful development, we’re excited to finally shed light on the world’s first production-ready solar electric vehicle. pic.twitter.com/UuaFRHTGBF

— Lightyear (@lightyear_cars) June 9, 2022