Gaz russe : l’Allemagne va utiliser davantage ses centrales à charbon pour son électricité

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la question de l’approvisionnement d’énergie est devenue centrale en Europe. L’Allemagne a annoncé des mesures d’urgence ce dimanche, pour s’assurer de sa fourniture d’électricité, comprenant un recours accru à ses centrales à charbon.

Face à la baisse des livraisons de gaz russe, l’Allemagne réagit. «Pour réduire la consommation de gaz, il faut utiliser moins de gaz pour produire de l'électricité. A la place, les centrales à charbon devront être davantage utilisées», a déclaré le ministère de l'Economie dans un communiqué.

Un véritable revirement pour le gouvernement d’Olaf Scholz et les Verts, qui avaient promis une sortie du charbon, énergie parmi les plus polluantes, d’ici à 2030. «C'est amer, mais c'est indispensable pour réduire la consommation de gaz», a réagi le ministre écologiste de l'Economie et du Climat Robert Habeck. Il a toutefois assuré que cette hausse de l’utilisation du charbon n’était que «provisoire», face à «l’aggravation» de la situation du marché du gaz.

En effet, la société russe Gazprom a annoncé la semaine dernière plusieurs baisses de livraison de gaz via son gazoduc Nord Stream, en raison des conflits entre la Russie et les pays occidentaux à propos de la guerre en Ukraine. Arguant d'un problème technique, le groupe a réduit de 40%, puis de 33% ses envois.

Promouvoir les économies d'énergie

Des baisses de livraisons qui ont une lourde conséquence pour certains pays. L’Allemagne importait 55% de son gaz de Russie avant la guerre, et maintenant 35%. «Il ne faut pas se faire d’illusion, nous sommes dans une épreuve de force avec Poutine», a commenté le ministre de l’Economie.

Si le ministère assure que «la sécurité de l’approvisionnement est garantie», l’Allemagne va toutefois mettre l’accent sur le remplissage de ses réservoirs avant l’hiver prochain. «Nous devons faire tout notre possible pour stocker le plus de gaz possible en été et en automne. Les stockages de gaz doivent être pleins pour l'hiver. C'est la priorité absolue», a indiqué M. Habeck.

Pour limiter la crise énergétique, le gouvernement allemand souhaite également promouvoir les écogestes pour diminuer sa consommation d’électricité. Une campagne de communication a été lancée en ce sens mi-juin pour les entreprises et les particuliers.

Berlin va également mettre en place un système d’«enchères» pour la vente de gaz aux industriels cet été. Les entreprises qui réaliseront des économies de gaz seront rémunérées par le marché, selon les annonces du gouvernement. «Il faut tout faire pour baisser notre consommation. Et l'industrie est un facteur essentiel», a souligné M. Habeck.