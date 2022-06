Législatives 2022 : Brigitte Bourguignon confirme qu'elle va quitter le gouvernement

La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, battue par la candidate du Rassemblement national, Christine Engrand, au second tour des élections législatives dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais, a confirmé son départ du gouvernement, ce lundi 20 juin.

Distanciée de seulement 56 voix dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a annoncé sa démission du gouvernement. Après avoir remporté le second tour des élections législatives en 2012 avec le PS et en 2017 avec LREM, la ministre a été battue par la candidate du Rassemblement national, Christine Engrand, dimanche 19 juin.

«Hier, à une très courte majorité, les électeurs de la 6e circonscription du Pas-de-Calais ont fait le choix d'élire la candidate du Rassemblement National. Je prends acte de ce résultat et veux remercier l'ensemble des personnes qui m'ont soutenue au cours de cette campagne», a-t-elle déclaré sur Twitter, ce lundi 20 juin.

Hier, à une très courte majorité, les électeurs de la 6e circonscription du Pas-de-Calais ont fait le choix d’élire la candidate du Rassemblement National. Je prends acte de ce résultat et veux remercier l’ensemble des personnes qui m’ont soutenue au cours de cette campagne. — Brigitte Bourguignon (@BrigBourguignon) June 20, 2022

«J'y ai mis toutes mes forces face à l'extrême droite. Compte tenu de ce résultat, je quitterai le gouvernement et mes fonctions de ministre de la Santé et de la Prévention», a-t-elle poursuivi avant de remercier le Président de la République et la Première ministre «pour leur confiance».

«Percée inédite de l'extrême droite»

La femme politique a adressé une pensée particulière aux concitoyens, dont elle connaît «l'immense attente en matière de santé et d'accès aux soins». «Je pense aussi aux femmes et aux hommes qui travaillent sans relâche au service de la santé des Français. Pour tous, la santé doit demeurer une priorité», a-t-elle ajouté.

Brigitte Bourguignon est ensuite revenue sur la «percée inédite de l'extrême droite» dans l'ensemble de la France. «Le front républicain est dangereusement remis en cause. Plus que jamais, notre pays est confronté à une fracture politique qui ébranle les fondements de notre démocratie, alerte la ministre. Plus que jamais, nous devons répondre et prendre le temps de la refondation, dans le respect, le dialogue et l'écoute. C'est depuis toujours le sens de mon engagement ; c'est ainsi que je le poursuivrai.»

Brigitte Bourguignon ne sera pas la seule à devoir quitter son poste au gouvernement. La secrétaire d'Etat à la mer, Justine Benin, a également été battue dans la 2e circonscription de Guadeloupe par le candidat divers gauche et soutenu par la Nupes, Christian Baptiste. C'est aussi le cas de la ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, qui s'est inclinée face à son adversaire de la Nupes, Jérôme Guedj, dans l'Essonne.