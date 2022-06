Tout savoir sur Gustavo Petro, premier président de gauche de l'histoire de la Colombie

La Colombie a élu son nouveau président, ce dimanche 19 juin. La victoire de Gustavo Petro, premier homme de gauche à la tête du pays, est historique.

Présenté comme une figure du «changement», Gustavo Petro est le premier président de gauche que la Colombie a jamais connu. Elu ce dimanche 19 juin avec 50,44 % des suffrages, il a, selon les résultats provisoires, devancé son adversaire, l'homme d'affaires Rodolfo Hernandez, de près de 700.000 voix. Avec un taux de participation à 58 %.

Le soir de sa victoire, ce sénateur âgé de 62 ans s'est engagé à faire vivre «un changement véritable, un changement réel». «Le gouvernement qui entrera en fonction le 7 août sera celui de la vie, de la paix, la justice sociale et la justice environnementale», a-t-il promis, devant ses partisans en liesse.

Un passé d'extrême gauche

Ex-maire de Bogota, Gustavo Petro est aussi l'ancien membre d'une guérilla d'extrême gauche converti à la social-démocratie. Son élection marque ainsi la déroute des élites conservatrices et libérales, au pouvoir depuis deux siècles en Colombie.

Selon Sergio Guzman, consultant Colombia Risk Analysis, «une partie significative du pays» est effrayée par ce passé d'extrême gauche. Une crainte qui a sans doute participé aux défaites passées de Gustavo Petro, candidat malheureux de deux élections présidentielles avant celle de 2022.

Hoy es dia de fiesta para el pueblo. Que festeje la primera victoria popular. Que tantos sufrimientos se amortiguen en la alegria que hoy inunda el corazon de la Patria.





Esta victoria para Dios y para el Pueblo y su historia. Hoy es el dia de las calles y las plazas. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 19, 2022

Au cours de cette campagne, le nouveau président a porté un discours de rupture et «anti-establishment». Il a été décrit, notamment par ses adversaires, comme un homme de trop de discours, autoritaire et aux tendances messianiques.

Sa dynamique de l'avant premier tour, lorsqu'il a écumé le pays pour réaliser une centaine de meetings, lui a valu ces critiques. Aussi, lors des trois dernières semaines de campagne, Gustavo Petro a tenté de casser cette image en se montrant plus proche du peuple colombien. Une stratégie qui lui a réussi.

Justice sociale et environnementale

Gustavo Petro a été élu en promettant de porter la voix des Colombiens, notamment celle des plus démunis. Il a d'ailleurs choisi une colistière issue du peuple, Francia Marquez, modeste villageoise devenue activiste écologiste.

Se réjouissant d'être «la première femme afrodescendante vice-présidente de Colombie», cette dernière s'est félicitée de voir naître «un gouvernement du peuple, un gouvernement des gens qui vont à pied, un gouvernement pour ceux qui ne sont rien».

Dans son programme, Gustavo Petro s'est engagé à renforcer l'Etat, à réformer le système des retraites et l'impôt pour faire payer les plus riches. Il accorde également une place centrale à l'écologie puisqu'il veut que la Colombie soit «à la tête de la lutte contre le changement climatique».

En la matière, le nouveau président colombien a déjà annoncé ses premières mesures : il s'agira dans un premier temps de suspendre l'exploration pétrolière, puis d'entamer au plus vite la transition écologique.

De nombreux défis à relever

Bien qu'historique, cette élection s'inscrit dans un pays en crise profonde, fragilisé par la pandémie de Covid-19 mais aussi par une sévère récession. La Colombie est le théâtre de manifestations antigouvernementales durement réprimées et d'une aggravation de la violence des groupes armés dans les campagnes.

Selon l'analyste Sergio Guzman, Gustavo Petro devra aussi faire face à la pression inflationniste et à des institutions faibles et politisées. Il aura également à surmonter les réticences au sein de l'armée, dont il devient le chef suprême.

Le tout, en composant avec un Parlement divisé. Ce dernier reste en effet une habituelle place forte des conservateurs et des libéraux, même si la coalition du Pacte historique, menée par le nouveau président, en est la première force.

Aussi, le soir de son élection, Gustavo Petro a prôné l'apaisement et la concorde, assurant que «l'opposition, quelle qu'elle soit, sera toujours la bienvenue pour dialoguer». «Il n'y aura que le respect et le dialogue, a-t-il ajouté. C'est ainsi que nous pourrons construire le grand accord national et la paix intégrale».