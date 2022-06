Conflits, Covid, climat… 222 millions d’enfants ont une scolarité perturbée en 2022, un record

Le nombre d'enfants dans le monde dont la scolarité est perturbée a explosé en 2022, atteignant 222 millions d’enfants. Un nombre qui a triplé en cinq ans, du fait de plusieurs crises et conflits.

Guerres, conflits armés, crise sanitaire, catastrophes climatiques… Les enfants du monde entier ont été mis à rude épreuve ces derniers mois, la scolarité de certains en a pâti. Le fonds des Nations unies pour l’éducation, Education Cannot Wait (ECW) estime dans un nouveau rapport qu’aujourd’hui, 222 millions d'enfants en âge d’aller à l’école connaissent une scolarité perturbée. Ils étaient 75 millions en 2016.

Parmi ces 222 millions d’enfants, «78,2 millions ne sont pas scolarisés, et que près de 120 millions sont scolarisés, mais n'atteignent pas les compétences minimales en mathématiques ou en lecture», selon le rapport.

ECW affirme que les conflits et guerres sont les principaux facteurs de la déscolarisation. Dans l'écrasante majorité des cas - plus de huit sur dix - ces enfants et jeunes vivent en effet dans des zones où un conflit dure depuis des années, notamment en Syrie, en République Démocratique du Congo ou en Afghanistan. La guerre en cours en Ukraine, qui affecte la scolarité de 5,7 millions d'élèves, contribue également à la hausse constatée cette année.

Pour Yasmine Sherif, directrice d’ECW, la situation est particulièrement préoccupante en Afghanistan, où le régime taliban a fortement durci les conditions d'accès à l'éducation pour les filles depuis son retour au pouvoir en août dernier. «Nous ne pouvons pas permettre que les écolières afghanes ne puissent pas retourner à l'école. Ce n'est pas bon pour l'Afghanistan», a-t-elle affirmé, ajoutant qu'il était désormais «très important que le monde élève la voix» sur ce sujet.

lancement d'une campagne de financement

«Les enfants ne devraient pas avoir à attendre que les guerres se terminent ou que la crise climatique soit résolue pour avoir la possibilité d'apprendre et de s'épanouir - il sera trop tard», a donc alerté le fonds pour l’éducation de l’ONU.

Education Cannot Wait a donc lancé en ce mois de juin une campagne #222MillionsDreams, pour inciter les donateurs, qu’ils soient des entreprises privées, des fonds philanthropiques ou des particuliers, à se mobiliser financièrement pour accroître les ressources du fonds pour l’éducation de l’ONU.

«Dans le monde entier, 222 millions d'enfants voient leur éducation cruellement interrompue. Leurs rêves d'avenir sont arrachés par les conflits, les déplacements de population et les catastrophes climatiques. Nous avons besoin que les gouvernements, les entreprises, les fondations et les particuliers soutiennent le travail vital d’Education Cannot Wait», a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.