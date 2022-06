Facebook : le statut «polyamoureux» doit être intégré à la plate-forme, défendent des associations

Des associations américaines réclament l’intégration du statut «polyamoureux» dans les possibilités de «situations amoureuses» que les utilisateurs peuvent choisir sur Facebook. La plate-forme a annoncé qu’elle étudiait la demande.

La demande est claire. Dans une lettre envoyée directement au géant américain du numérique, douze associations américaines, ont officiellement réclamé la création d’un statut «polyamoureux» ou «polyamoureuse» parmi les possibilités de «situations amoureuses» sur Facebook, rapporte le New York Times. Une manière de répondre à la demande de nombreuses personnes jusqu’alors non-considérées par le réseau social.

En effet, lorsque vous créez votre compte Facebook, vous pouvez entrer des informations concernant votre personnalité, vos hobbies, votre travail, mais aussi votre situation amoureuse. Actuellement, il n’est possible d’inscrire que le nom d’une seule personne dans cette rubrique. Pourtant, des études montrent que le «polyamour», qui est le fait d’aimer et donc de partager une relation amoureuse avec plus d’un seul partenaire, est une pratique de plus en plus répandue.

La catégorie «union libre» jugée pas assez précise

«En limitant les utilisateurs à une seule personne mentionnée dans sa situation amoureuse, les individus non-monogames sont arbitrairement privés de la possibilité d’exprimer l’ensemble de leurs relations sur l’application Facebook» déplorent les douze associations signataires de la lettre.

Si pour l’heure, il est possible de cocher la catégorie «union libre» sur le réseau social, ce statut n’est pas assez spécifique pour de nombreuses personnes, estiment les associations. Il ne permet notamment pas de nommer ses partenaires.

Les associations demandent donc concrètement la possibilité pour «chaque utilisateur» d’avoir «le droit de préciser l’ensemble de ses partenaires amoureux et intimes, sans limite» en mentionnant leurs noms dans la liste liée à leur situation amoureuse, explique le New York Times.

Face à cette demande, l’un des porte-paroles du géant américain a annoncé que l’entreprise étudie la proposition des associations, afin que les utilisateurs puissent établir une liste illimitée de conjoints ou conjointes.