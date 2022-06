Tout savoir sur l’enclave de Kaliningrad, au cœur des tensions entre la Russie et la Lituanie

Touchée par les premières sanctions européennes appliquées par la Lituanie à l’encontre de la Russie depuis mi-juin, l’enclave russe de Kaliningrad pourrait être le théâtre d’une escalade des tensions entre l’UE et la Russie en raison de son aspect géostratégique.

Où se situe l’enclave russe de Kaliningrad ?

L’enclave de Kaliningrad est un territoire de 15.000 mètres carrés isolé de la Russie et abritant un demi-million d’habitants.

Située entre la Pologne et la Lituanie, deux membres de l’OTAN et de l’UE, l’enclave de Kaliningrad est approvisionnée par un couloir de 35 kilomètres la reliant à la Russie.

Comment expliquer les tensions entre la Russie et la Lituanie ?

C’est le blocus de ce couloir par la Lituanie depuis mi-juin qui a été dénoncé par la Russie ces derniers jours, promettant ce mardi «d’agir pour défendre ses intérêts nationaux» en cas de maintien du blocage dans les prochains jours.

A la mi-juin, la Lituanie a introduit des restrictions sur 40 à 50% des importations russes vers Kaliningrad, conformément aux décisions prises quelques semaines plus tôt par l’Union Européenne. Parmi les produits concernés, on retrouve le charbon, les matériaux de construction et les métaux, avant un élargissement au ciment et à l’alcool en juillet prochain.

La blocage mis en place par la Lituanie à Kaliningrad a été approuvé par Josep Borrell, le Haut Représentant de l’UE pour la politique étrangère et de sécurité, estimant que la Lituanie n’était «coupable de rien» puisqu’elle n’a fait qu’appliquer les modalités de sanctions adoptées par l’UE.

Un risque réel d’escalade

Le risque d’escalade est réel, que ce soit sur le plan économique ou militaire. «La Russie, bien sûr, réagira à de tels actes hostiles. Des mesures appropriées sont en train d'être élaborées au niveau interministériel et seront adoptées prochainement», a assuré Nikolaï Patrouchev, le secrétaire du puissant Conseil de sécurité russe, lors d'une visite à Kaliningrad ce mardi.

Face à l’expansion de l’Otan, la Russie a décidé depuis de nombreuses années de renforcer militairement l’enclave de Kaliningrad, considérée comme l’une des zones la plus militarisée du monde, regroupant des armes nucléaires et des missiles balistiques.

Ces dernières années, des missiles à vecteur nucléaire et des systèmes de défense anti-aérienne S-400 y ont été installés. Détenant également le quartier général de la flotte russe de la Baltique, l’enclave a bénéficié en février 2022 de l’installation de missiles hypersoniques par la Russie.