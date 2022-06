États-Unis : des sénateurs dévoilent une proposition de loi visant à restreindre l'accès aux armes à feu

Après les récentes fusillades meurtrières aux Etats-Unis, une proposition de loi a été proposée ce mardi 21 juin, concernant la restriction des armes à feu.

Une grande première depuis plusieurs décennies. Mardi 21 juin, plusieurs sénateurs américains ont dévoilé une proposition de loi destinée à réduire la violence par armes à feu.

Cette proposition découle d’un accord entre plusieurs élus démocrates et républicains, qui se sont réunis pour mettre en place «la législation contre la violence par arme à feu la plus importante en presque 30 ans», comme l’a tweeté Chris Murphy. Le sénateur démocrate s’est félicité pour cette initiative collective : «Cette proposition de loi va sauver des millions de vies», a-t-il poursuivi sur le réseau social.

Plusieurs participants à l’élaboration de ce projet de loi ont également exprimé leur satisfaction sur Twitter, dont John Cornyn. Le sénateur républicain a relevé l’importance de ce texte, visant à réduire les attaques comme celle d'Uvalde. Pour autant, il a affirmé que le projet de loi n’entraverait pas le deuxième amendement de la Constitution, qui autorise la détention d'armes à feu dans un cadre légal.

Here it is, folks - the Bipartisan Safer Communities Act, the most significant piece of anti-gun violence legislation in nearly 30 years.





This bill is going to save thousands of lives.





1/ We just released the text. Let me tell you what it does:

— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) June 21, 2022